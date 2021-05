La sorpresa de Naomi Campbell: ¡Es mamá! [+FOTO]

“Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, escribió la topmodel británica, Naomi Campbell acompañando una foto en su perfil de Instagram.

La supermodelo, que este sábado 22 cumplirá los 51 años, no brindó mayores detalles de su hijita de la que se desconoce, por ejemplo, su nombre o cuándo nació.

En la publicación, que ya acumula miles de comentarios de felicitación, Naomi etiquetó a su madre, Valerie Morris-Campbell, quien usando la misma fotografía de su famosa hija escribió: “Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela”, seguido de dos emojis: uno de corazón y otro enamorado.