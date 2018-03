La súplica de Camelo: “Ya no juegues con mi amor”

Una indescriptible melodía comenzó en el colegio, cuando tres adolescentes armonizaban diferentes estilos musicales. La hora del recreo era un tiempo provechoso para ellos. Jorge Gómez, Rodrigo Pira y Ricardo Martín fueron esos jóvenes que convirtieron sus bromas acústicas en Camelo, una banda salvadoreña de pop funk, que en la actualidad, suena ya en populares escenarios y en plataformas digitales.

Camelo es el nombre oficial de la banda. Una palabra que evoca a la seducción y al amor. “Camelo, la aprendí de papá. Un vocablo gitano que hace referencia al Flamenco y que evoca todas esas cosas que se hacen con la intensión de manipular a alguien, seducir a alguien para conseguir su amor. También puede ser algo bonito. A mí me pareció una palabra superinteresante, porque nosotros hablamos de música de amor y también de desamor”, contó Jorge Gómez, su director musical.

El sonido persuasivo de Camelo es “más pop funk y no jazz”. “Tenemos una influencia de géneros superamplios. Somos seis integrantes y escuchamos música de todo: punk, swing, rap, pop, rock, reggae, baladas e, incluso, jazz, pero no somos una banda de jazz. Entonces, ¿qué somos? Tenemos un estilo más pop funk y en su mayoría nos gusta hacer arreglos de R&B (rhythm and blues). Realmente es difícil de describirnos en un solo género”, explicó Ricardo Clement, guitarrista principal.

Sin haber cumplido un año, desde que iniciaron en octubre de 2017, Camelo ha estrenado su primer sencillo titulado: “Ya no juegues con mi amor”. “Ahora estamos grabando un disco, del cual acabamos de estrenar nuestro sencillo: ‘Ya no juegues con mi amor’, disponible en Spotify y también se escucha en las diferentes radios del país”, comentó Clement.