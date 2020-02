La tierna publicación que revivió los rumores de amor entre Natti Natasha y Daddy Yankee

Desde hace un tiempo, Natti Natasha y Daddy Yankee mantienen una amistad fuertemente unida por el vínculo de la música.

La relación es tan cercana que, a pesar que el puertorriqueño está casado, los fans se aventuran a asegurar que entre ellos hay amor.

En el día de su cumpleaños, los rumores volvieron a crecer ya que la cantante dominicana le dedicó un tierno posteo que reavivó todos los rumores sobre una relación extramatrimonial.

"Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia", definió Natti Natasha, en relación a la forma en la que Daddy Yankee la ayudó a impulsar su recorrido en la industria musical y acompañó sus palabras con esta imagen:

Foto: Instagram Natti Natasha

Además de mostrar su agradecimiento, la artista le dedicó palabras muy elogiosas a su amigo. "Hoy y todos los días, le agradezco a Dios por permitirme aprender de un Genio de la industria. Feliz Cumple @daddyyankee Gracias por motivarnos a seguir el camino correcto con Disciplina, Respeto y Humildad. #happybirthdaydaddyyankee Larga Vida Boss".

En los comentarios, Yankee escribió: "Gracias Natti, La dura de las duras!" (sic) y tras ello, la gente felicitó al cantante y otros, afirmaron incluso que hacen hasta "una linda pareja".

Yankee, luego publicó en su cuenta oficial una imagen para agradecer por su cumpleaños y ahí Natasha también le comentó: "Salud y muchísimos años más de vida �� ¡Feliz cumpleaños jefe!" (sic).

Foto Instagram Daddy Yankee