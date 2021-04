La trilogía vuelve a los cines 20 años después

Coincidiendo con el vigésimo aniversario del lanzamiento de la primera película de la trilogía de "The Lord of the Rings", Warner Bros anunció el reestreno en cines de las tres cintas dirigidas y remasterizadas en 4K por Peter Jackson a partir del próximo 30 de abril.

"The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" estará disponible durante una semana, entre el 30 de abril y el 6 de mayo.

Al día siguiente, el 7 de mayo, se estrenará la segunda parte, "The Lord of the Rings: The Two Towers", que podrá disfrutarse hasta el 13 de mayo; y la tercera, "The Return of the King", del 14 al 22 de mayo.

Estrenada en cines en 2001, la saga basada en los libros de J.R.R. Tolkien fue un éxito de público y crítica. Las tres películas han ganado en total 17 premios óscar, once de ellos para la tercera entrega.

El año pasado comenzó el rodaje de una nueva y ambiciosa serie para Amazon Studios basada en "The Lord of the Rings" que se desarrollará miles de años antes de los eventos narrados en esa trilogía y en "The Hobbit", en la "Segunda Edad de la Tierra Media", con J.A. Bayona como productor ejecutivo y director de los dos primeros capítulos.

La serie comenzó su fase de producción, empleando a más de 1,200 personas, y se invertirá 465 millones de dólares en su primera temporada, que se grabará en Nueva Zelanda.