La trivia de los Oscar

1

La persona más joven en ganar un Oscar fue...

2

Para avanzar seis casillas, menciona dos actores que ganaron al menos dos veces.

3

Solo tres películas ganaron “el big five” de premios. ¿Cuáles fueron?

4

La cantidad de categorías que ya no se premian son...

5

La primera ganadora de mejor película fue...

6

Hannibal Lecter te echó la mano. Regresa al inicio o conviértete en paté.

7

El diseñador de la estatuilla se llama ¿Óscar?

8

¿Quién fue el primero en agradecer por recibir el Óscar?

9

Shrek buscaba otro burro en el pantano. Ganaste, pero pierdes dos turnos.

10

Gracias a Mank y a Soul, este rockero está nominado -dos veces- a Mejor banda sonora:

11

Hay una persona que fue nominada al menos una vez en siete décadas distintas. ¿Quién?

12

Jared Leto y Jack Nicholson han ganado el Óscar, y ambos interpretaron al mismo villano...

13

¿Quién recibió el Óscar Póstumo de Heath Ledger?

14

El primer actor afroamericano ganador de un Óscar fue...

15

En 1934, a la edad de seis años se convierte en la actriz más joven en la historia en ganar un Premio Óscar, concediéndole el Premio Juvenil de la Academia.

16

Esta actriz mexicana fue la primera en ser nominada para un Óscar

17

¿De qué material está hecha la estatuilla?

18

Mamma mia! ¿Cuántas nominaciones tiene Meryl Streep, hasta ahora?

19

Sabemos que tienes la misma ambición que tenía Cómodo por ganar... así que, antes que Máximo llegue, retrocedes el mismo número de Óscar que ganaron en 2001...

20

¿Cuántas películas ganaron 10 o más estatuillas?

21

Este actor confesó que la estatuilla que ganó por su papel en “Dallas Buyers Club” está extraviada...

22

Esta cantante, ganadora del Óscar a Mejor canción Original por “Shallow” es conocida como...

23

Un payaso te contó un chiste. Pero era el Guasón. Sí, pierdes un turno.

24

El director más joven nominado fue...

25

¿Este actor cumplirá 81 años justamente mañana y ha ganado un Óscar a Mejor Actor por “Scent

of a Woman”.

26

El director con más premios es, hasta ahora...

27

¿A qué edad, el actor Jackie Cooper recibió su única nominación al Óscar?

28

¿Quién es el compositor más galardonado en la historia de los Óscar?

29

En 1957, este actor, ganó como Mejor Actor por “The King and I”, pero no fue nominado por su gran papel de Ramsés II en “Los 10 mandamientos”, película que compitió en la misma edición.

30

Obviamente, Michael Jackson nunca ganó ni fue nominado a un Óscar, pero tenía una estatuilla en su poder. ¿Cuál era?

31

No le creíste a Frodo y te pusiste el anillo. Desaparécete hasta la casilla 3.

32

¿En qué año fueron robados 55 estatuillas camino a la ceremonia, de los cuales pudieron ser recuperados 52?

33

Antes que ‘demos la señal y que se desate el infierno’, adelanta 3 casillas y dinos en qué película aparece esa frase.

34

Si es cierto que la fuerza te acompaña, ¿Cuántos Óscar ha ganado Star Wars en su historia?

35

Sin decir su nombre ¿Cuántas veces ha ganado el Óscar el actor que da la voz a Woody de Toy Story?



36

Esta película de terror, de 1973, recibió 10 nominaciones al Óscar (incluyendo Mejor Película), pero ganó solo dos:

37

¿Por qué es famosa “El color púrpura”?

38

Tan exitoso es este trío de directores mexicanos (Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro) que te echaron la mano para adelantar a la casilla 46 para recordarte que...

39

¿A qué edad Jessica Tandy se convirtió en la actriz más longeva en ganar un Óscar?

40

Antes que Adele se dé cuenta, desaparécete a la casilla 23, como Skyfall, de James Bond.

41

¿En qué se parecen Walt Disney y John Williams?

42

¿Cómo se le conoce al suceso que dio vida a la película “Argo”, ganadora del Óscar a Mejor película en 2013?

43

¿A qué actriz ganadora del Óscar llamaron “veneno de taquilla”?

44

Este actor fue nominado (y ganador) a sus 82 años. ¿Quién?

45

John Huston dirigió en una película a su padre, y en otra a su...

46

Alejandro González Iñárritu fue el director que hizo de “El Renacido” una obra maestra para que Leonardo DiCaprio, al fin, ganara su Óscar en...

47

¿Quién es el Comandante de los Ejércitos del norte, General de las Legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado y esposo de una mujer asesinada y que alcanzará su venganza en esta vida o la otra?

48

¿Con cuál banda sonora John William hizo que “volaran las bicicletas” según Steven Spielberg?

49

Darth Vader es tu padre: pierdes la mano y regresas a la casilla 1.

50

¿Por cuál película, Robin Williams ganó su único Óscar como Mejor Actor de Reparto?

Respuestas

1. Tatum O'Neal, con 10 años.2. Daniel Day Lewis, Jack Nicholson, Tom Hanks, Spencer Tracy, Frederic March, Gary Cooper, Marlon Brando, Dustin Hoffman o Sean Penn. 3. Pasó una noche, Atrapado sin Salida y El Silencio de los Inocentes. 4. 15, entre ellas la de mejor dirección de baile. 5. Wings. 7. No, se llamaba Cedric Gibbons. 8. Walt Disney, en la sexta edición del evento. 10. Trent Reznor de Nine Inch Nails. 11. John Williams, músico. 12. El Guasón. 13. El director Christopher Nolan, en su representación. 14. Sidney Poitier. 15. Shirley Temple 16. Katy Jurado por "Broken Lance" en 1954. 17. De britanio (estaño, antimonio y cobre) recubierto en oro. 18. 22 nominaciones. 19. Retrocedes 3 casillas (Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Sonido). 20. Cuatro: Ben-Hur, Historia del Lado Oeste, Titanic y El Regreso del Rey.21. Jared Leto. 22. Mother monster.24. John Singleton, a los 24 años. 25. Al Pacino 26. John Ford, con cuatro. 27. A los 9 años por su papel en "Skippy". 28. John Williams con 5. 29. Yul Brynner. 30. Una estatuilla de Mejor Película a "Lo que el viento se llevó", en 1940, la había comprado por $1,54 millones. 32. En el 2000. 33. Gladiador. 34. Las nueve películas de la saga Star Wars han logrado 41 nominaciones en total, ganando 10 estatuillas, la mayoría en categorías técnicas. 35. 2: Philadelphia y Forrest Gump. 36. El Exorcista. 37. Por ser nominada a 11 premios Óscar y no ganar ninguno. 39. 81, en 1989. 41. En que su número de nominaciones supera las 50: Disney 59 y Williams, 52. 42. Canadian Caper. 43. Katharine Hepburn. 44. Christopher Plummer. 45. Hija. Angélica, en "El honor de los Prizzi". 46. 2016 47. Máximo Décimo Meridio. 48. E.T. 50. Good Will Hunting.