La última charla de Marilyn Monroe y el rol de los hermanos Kennedy en el encubrimiento de su muerte

Este miércoles 1° de junio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de la mítica actriz de Hollywood Marilyn Monroe (1926-1962), un verdadero ícono de su época cuya trágica muerte es, aún hoy, motivo de teorías y elucubraciones. Sin embargo, un documental estrenado recientemente en Netflix arroja un poco de luz en medio de tanta oscuridad y revela algunos detalles hasta ahora inéditos del caso.

En el misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas, de la directora australiana Emma Cooper, el escritor Anthony Summers da a conocer los audios de una serie de entrevistas que realizó luego de enterarse de que, 20 años después, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles reabrió el caso del fallecimiento de la actriz, que ocurrió allá por 1982. Gracias a los valiosos testimonios que logró recopilar, Summers descartó la versión oficial del supuesto final de Monroe, y develó cuál fue el rol de los hermanos Robert F. y John F. Kennedy en el encubrimiento de las circunstancias de su muerte. Si aún no viste el documental: atención, esta nota tiene spoilers.

La relación entre Marilyn Monroe y los hermanos Kennedy es uno de los puntos centrales del documental de Netflix (Foto: Captura de video)

“Ha habido varias teorías conspirativas. Hay gente con muy poca evidencia, o con evidencia inventada, que sugiere que hubo personas que quisieron ocultar las circunstancias de su muerte porque a Marilyn la asesinaron”, sostiene el autor de la biografía Godess: las vidas secretas de Marilyn Monroe (1985) en el tramo final del documental, y aclara: “Aunque logré avanzar mucho en la investigación y descubrí cosas relacionadas con su muerte que no se conocían, no descubrí nada que pudiera convencerme de que la mataron deliberamente”.

Si bien, para Summers, Monroe se suicidó o murió a causa de una sobredosis de fármacos, tal como dice la versión oficial, halló evidencia de que las circunstancias en que falleció fueron “encubiertas deliberamente”, remarca en el film. “Si me preguntan por qué ocultaron esas circunstancias, diría que la evidencia sugiere que lo hicieron por su conexión con los hermanos Kennedy”, sostiene el escritor.

La muerte de Marilyn Monroe: el rol de los hermanos Kennedy en el encubrimiento del caso

Cuando se reabrió el caso en la Justicia, y a pesar de que ya habían pasado dos décadas, todavía no era sencillo hablar sobre la muerte de Marilyn Monroe. Se especulaba que había gente muy poderosa implicada, desde la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) hasta los guerrilleros de la revolución cubana; y sumado a eso, se sabía de la relación de Monroe con los hermanos Kennedy. En consecuencia, era muy difícil conseguir testimonios de primera mano.

A pesar de la resistencia inicial, Anthony Summers pudo entrevistar a mil personas y recolectó unas 650 cintas que formaron parte del proceso de producción de su libro. Sin embargo, el contenido de esos casetes no había sido revelado al público hasta el estreno del documental de Netflix. “Las cosas verdaderas rara vez salen a la luz. Son las mentiras las que se conocen”, se escucha decir a la propia Monroe en una grabación a la que accedió el escritor. Sus palabras provocan escalofríos.

El cuerpo de Marilyn Monroe llega a la morgue de Los Ángeles (Foto: Archivo)

Entre los testimonios que consiguió el investigador, sin dudas el de la familia del doctor Danny Greenson, el último psiquiatra que atendió a Monroe, fue uno de los más valiosos. Además de ayudarlo a comprender mucho mejor el comportamiento y la mente de la actriz, tanto la viuda como los dos hijos de Greenson mencionaron a una de las personas clave del caso: el fiscal general Robert F. Kennedy, o “el general” -a secas- como lo llamaba Marilyn. De hecho, Summers descubrió que la relación entre Monroe y el Kennedy que luego llegó a ser presidente, John Fitzgerald -también conocido como Jack-, había comenzado al menos una década antes, cuando era senador.

A medida que pasaron los años, el vínculo entre ellos comenzó a estrecharse y, al poco tiempo, se sumó Robert -o Bobby, como le decía la familia- a las escapadas a la playa de Malibú, California: la excusa ideal para pasar tiempo con la actriz. Tal es así que algunos testigos de la época que aceptaron hablar con el escritor sostuvieron que, por momentos, Marilyn mantuvo una relación con ambos Kennedy al mismo tiempo. La última foto en la que se los ve a los tres juntos fue tomada el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden, aquel famoso día en que Monroe le cantó el feliz cumpleaños al mandatario. En la madrugada del 5 de agosto de ese año, encontraron a la artista muerta en su dormitorio.

Según la línea de tiempo oficial, alrededor de las 3 de la mañana, la mucama de Monroe, Eunice Murray, notó que la puerta del dormitorio de la actriz estaba cerrada, por lo que llamó enseguida al psiquiatra Greenson, que llegó alrededor de las 3.30, rompió la ventana para ingresar a la habitación y descubrió que estaba muerta. Tal como sostiene esta versión, recién a las 4.25 llegaron los paramédicos y la policía. Las autoridades dijeron que probablemente se trató de un suicidio debido a una sobredosis de drogas.

Marilyn Monroe murió el 5 de agosto de 1962 (Foto: Archivo)

Sin embargo, tras su intensa investigación, Summers descartó esta teoría. Según su reconstrucción de los hechos, Monroe tuvo una emergencia médica esa noche y su gerente de relaciones públicas, Arthur Jacobs, llegó a su casa a las 11 de la noche. En ese momento, llamó a una ambulancia y a Greenson, que acompañó a Monroe en estado de coma a un hospital. La actriz murió en el hospital, o en el camino, pero su cuerpo fue devuelto a su casa, colocado en su cama y “descubierto” en horas de la madrugada.

Para llegar a esta conclusión, fueron claves los testimonios del investigador privado Fred Otash y del experto en vigilancia Reed Wilson, quienes afirmaron haber sido contratados por Peter Lawford -el cuñado de los Kennedy y dueño de la casa donde se reunían en Malibú- para limpiar el hogar de la actriz y deshacerse de cualquier tipo de evidencia que pudiera llegar a vincularla con la familia Kennedy antes de que llegaran la policía y los medios.

Otro dato revelador surge de la entrevista con el investigador privado Otash. De acuerdo con su testimonio, Robert Kennedy llamó a Marilyn la noche del 5 de agosto de 1962. “Bobby Kennedy la llamó esa noche desde la casa de Lawford, y ella le dijo: ‘No me molestes. Dejame en paz. Salí de mi vida’. Fue una discusión violenta. ‘Me siento un objeto, me siento usada, como un pedazo de carne’”, recordó haber oído a Marilyn en las escuchas telefónicas. De esta manera, se puede inferir que una de las últimas conversaciones de la actriz fue con el fiscal general de los Estados Unidos.

El testimonio de Arthur James, un gran amigo de Monroe, ayuda a comprender cómo afectó a la vida de la actriz su vínculo con los poderosos hermanos. El hombre relató que se reunió con ella un mes antes de su muerte y que estaba con “mucho dolor” porque, en ese momento, los Kennedy le habían dado la orden de no volver a llamarlos jamás. Así lo resume en una de las grabaciones: “Jack no la contactó, Bob lo hizo. Eso la mató. No me importa lo que digan los demás. Fue el comienzo del último día”.