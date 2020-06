“La usurpadora”: ¿qué pasó con la hermana gemela de Gaby Spanic?

“La usurpadora” fue estrenada en 1998 en México y rápidamente se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la región. Veintidós años después, la ficción sigue siendo recordada por los televidentes a partir de la historia de dos gemelas que son separadas al nacer, con destinos totalmente diferentes: una crece entre lujos y excentricidades, mientras que la otra, en un hogar muy humilde.

El melodrama mexicano fue protagonizado por Gabriela Spanic en un papel doble, junto con Fernando Colunga. Además, contó con las actuaciones antagónicas de Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarro y Dominika Paleta. La actriz argentina Libertad Lamarque también tiene una participación especial en la ficción.

Sin lugar a dudas, el reparto de “La usurpadora” fue de primera, pero Gaby Spanic destacó por encima de todos a partir su interpretación de Paola y Paulina Bracho. Sin embargo, ¿sabías que fue ayudada por Daniela, su hermana gemela?

"La usurpadora" tuvo en total 120 episodios (Foto: Televisa)

Las intérpretes lograron la fama internacional, aunque después de la telenovela, las gemelas tomaron rumbos diferentes en sus carreras. Gabriela Spanic (La usurpadora), tiene una carrera artística en telenovelas, por ejemplo.

Gaby se volvió una de las más consagradas y mejor pagadas de América Latina, tras su protagónico en “La Usurpadora”, pues llegó a 120 países y fue traducida a más de 20 idiomas. Pero, ¿su gemela, Daniela, acaso no tuvo el mismo éxito? A continuación más detalles de la vida de la actriz.

¿QUÉ PASÓ CON DANIELA SPANIC TRAS “LA USURPADORA”?

Daniela Spanic fue la hermana gemela de ‘La usurpadora’, fue la doble de su hermana, pero solo en algunos capítulos de la telenovela. Su presencia fue solo para facilitar la filmación de escenas en las que las gemelas aparecían juntas. En la mayor parte de la novela, Gabriela era duplicada por computadora o por la actriz María Morena.

Por tanto, actuar nunca fue exactamente el área de Daniela Spanic, quien tras la ficción construyó una carrera como modelo. A los 44 años, la venezolana también estuvo en otras telenovelas, principalmente cubriendo el papel de su hermana. Participó en “Como tú ninguna” (1995) y “La duda” (2002).

Lamentablemente, Daniela Spanic sufrió un derrame cerebral y entró en coma en 2008, cuando estaba embarazada de su primera hija. La modelo pudo recuperarse y su hija nació sin problemas de salud. Actualmente, Dani cambió su apellido Spanic por Nahum, como su esposo, el empresario Ademar Nahum.

Finalmente, en 2013 regresó por un tiempo a la televisión, esta vez como presentadora del programa de entrevistas “Desde adentro con Dani”.

Actuar nunca fue exactamente el área de Daniela Spanic, quien tras la ficción construyó una carrera como modelo (Foto: Twitter/Dani Spanic)

¿Y QUÉ HA SIDO DE LA VIDA DE GABRIELA SPANIC, LA USURPADORA?

Antes de encarnar a Paola Bracho, Gabriela Spanic participó en el concurso Miss Venezuela (en el que se llevó el título de Mejor Cuerpo) y fue protagonista de otras novelas como “Como tú ninguna” y “Mundo de fieras”.

En medio de muchas polémicas y acusaciones de agresiones, Gaby tuvo su primer hijo en 2008, fruto de una relación turbulenta con el empresario Neil Perez quien, llegó a negar la paternidad del niño.

En 2010, la actriz recurrió a la justicia para acusar a su asistente personal, María Celeste Fernández Babio, de haber intentado envenenarla. Al mismo tiempo, ella y su hermana Daniela tienen una relación difícil y raramente aparecen juntas.

En cuanto a su carrera como actriz, Gaby Spanic estuvo muchos años trabajando para Televisa con otras telenovelas, y extendió su carrera al firmar con Telemundo para la producción de otros programas de TV.

Así vinieron “Por tu amor”, “La Intrusa”, “La Venganza”, “Prisionera”, “Tierra de pasiones” y “Soy tu Dueña”. Para el 2011, comenzó a trabajar con TV Azteca, protagonizando “Emperatriz”, “La otra cara del alma” y teniendo una participación especial en la telenovela “Siempre tuya Acapulco”.

Actualmente se encuentra haciendo una gira de teatro con una comedia llamada “Divinas”, donde se une a otras actrices internacionales para generar ayuda económica para la crisis de Venezuela.

Antes de encarnar a Paola Bracho, Gabriela Spanic participó en el concurso Miss Venezuela (Foto: Instagram/Gabriela Spanic)

¿QUÉ HA DICHO GABY SPANIC SOBRE LA NUEVA VERSIÓN DE “LA USURPADORA”?

Gaby Spanic se puso en la piel de Paola y Paulina hace 20 años en “La usurpadora” y esto la llevó a tocar la fama y sin duda marcó un hito en la historia de las telenovelas mexicanas. Ahora, Sandra Echevarría es la gran intérprete que ha tenido que dejar todo en la cancha para convencer a los espectadores con esta nueva versión de 25 capítulos.

La actriz venezolana habló sobre esta producción y al parecer está muy encantada con esta nueva versión de “La usurpadora” y sin duda de la actriz mexicana que ha hecho una gran labor. “Me encanta, [Sandra] es una excelente actriz de la nueva generación. Me gusta muchísimo su trabajo”, expresó la actriz venezolana recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Gaby Spanic recibió meses atrás la invitación de la productora Carmen Armendáriz para realizar una participación especial en la ficción, finalmente no formará parte de la nueva versión de “La usurpadora” que también encabeza Andrés Palacios. ¿Por qué?

“Carmencita, la productora, que también la quiero mucho, me invitó a hacer una participación pero no se compaginaron las fechas de grabación”, explicó Spanic. “Pero bueno le está yendo de maravilla. Me alegra muchísimo, me encanta el éxito que está teniendo”, agregó.