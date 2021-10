"La vida puede ser difícil, pero no te puedes dar por vencido"

Simón Díaz Castro es un joven salvadoreño, originario del cantón El Talpetate, Usulután. Violentado por su padre en su infancia, abandondado por su madre cuando él tenía dos años de edad y ella apenas 16. Regresó por él, dos años después, pero él vivía con sus abuelos paternos, con quienes se crió.

A los 10 años se convirtió en un niño inmigrante cuando su papá decidió llevárselo a Estados Unidos por un futuro mejor, "al país de las oportunidades", como él lo llama. Ahora, justifica las acciones de su padres y agradece por lo que pasó. Trabajó desde los 12 años de edad. Simón, quien en la actualidad es padre de tres hijos -uno de ellos recién nacido- sueña en grande en el mundo de la música, específicamente en el mundo del reguetón, por eso su nombre: Simone DiCastro.

Su visión está clara: seguir los pasos de un grande del género: J Balvin, de hecho ya grabó en el mismo estudio del cantante colombiano en sus inicios, Icon Music.

Actualmente promociona sus sencillos "Despacio" y "No soy tan fuerte", que formarán parte de su disco que lanzará a mediados de 2022.

¿Cómo fue tu infancia?

Pues fue un poco difícil y a la vez alegre. Me críe con mis abuelos y fue una experiencia diferente, porque mi vida cambió a los 10 años, cuando mi papá se fue a los Estados Unidos y allá a la vida es muy diferente a la vida comparado a El Salvador. Mi infancia fue triste y bonita, por no tener a mis padres al lado mío, pero con el tiempo se supera todo eso...

¿Cómo fue la vida de niño inmigrante?

Fue muy fácil para mí adaptarme... sentía como que ya era de allí. Me lo imaginaba diferente, al llegar allá era un apartamento, como en las películas siempre te muestran la vida de millonario o viviendo frente a la playa... pero no, fue un poco distinta "you know"... pero, con el tiempo se supera todo eso. Crecí y ahora estoy bien gracias a Dios.

¿A qué te dedicabas antes de la música?

Tuve muchos trabajos, manejaba una propiedades de apartamentos, eran muchos edificios, yo era el encargado de los presupuestos. Hice muchas cosas, después de seguridad, lavar platos, hice de todo.

¿Tú crees que todos esos trabajos que hiciste, todo lo que pasaste, te ha fortalecido para llegar a dónde estás ahora?

Claro, sí, definitivamente. Mucha experiencia y más que nada, te quita el miedo de enfrentar muchas cosas. Me ha preparado para muchas situaciones que me han ocurrido...

¿Por qué te inclinas al reguetón?

Personalmente me encanta. Crecí escuchando a Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entonces me inspiré de ellos...

¿A dónde quieres llegar con la música?

Mi meta es alcanzar un éxito lo suficientemente grande como para aportar un granito a la comunidad, muchos artistas se olvidan de dónde vienen. Desde mi punto de vista eso está mal, porque cómo se pueden olvidar de dónde vienen. Suena talvez, como "ay, está loco" pero si pudiera, ya siendo exitoso en la música, millonario, pudiera aportar un asilo de ancianos, veo a muchos en la calle, para los niños y las mascotas.. veo demasiados perros en la calle.

Sería algo grande, siendo exitoso ¿cómo no lo voy a poder pagar? Mi meta es esa, aportar en grande a las comunidades, no solo pensar en mí, porque no soy así, no nací para eso.

¿Qué te hace diferente al resto de reguetoneros, tanto consolidados como emergentes?

Yo diría que la persistencia, el estilo. Yo grabo en Colombia, grabé con un productor colombiano. Grabé cumbia, reguetón, trap, R&B, muchos ritmos diferentes, y la mayoría de artistas urbanos hacen un solo género, hacen reguetón o trap... yo tengo de todo. Lo único que me falta hacer es una bachata, pero la voy a hacer...

El reguetón y, muy especialmente uno de sus subgéneros, el trap es visto como sexista y hasta vulgar. Tú qué opinas sobre eso? Qué harías tú para cambiar esa imagen desde tu talento?

Pienso que cada quien tiene sus gustos, es libre de escuchar lo que quiera. Si no les gusta ese tipo de música, entonces que no la escuchen... es lo que te puedo decir.

Entonces ¿qué no dirías tú en tus letras...

Algo de asesinatos, mensajes negativos, no. Eso definitivamente no diría.

¿Te afectó la pandemia para impulsar tu carrera?

En 2014, tuve la oportunidad de crecer en la carrera, pero a mi amigo lo metieron preso. Él era mi productor, videografo, camarógrafo, mi manager... mi compañía era solo una persona, dejé de contar con él, ahí se vino todo abajo. Fue un momento difícil, porque solo vivía de eso... Pasó el tiempo y pude levantarme y salió la oportunidad de grabar en Colombia, con los productores de J Balvin, en Icon Music, son muy, muy famosos...

¿Cómo tocaste esa puerta de Colombia?

Mandé un mensaje y pregunté cuánto cuesta una producción, me dijeron el precio y pues se los pagué... Este negocio, esto tiene que ver mucho de a quién conoces y el dinero que vas a invertir en la carrera, eso definitivamente es muy importante y claro, si tienes talento... A veces el talento es una clave muy importante...

¿Siempre eres así de positivo?

Claro, siempre. Siempre la meta la he tenido bien clara. Desde un principio yo sabía que mi música no servía. Yo sabía que mi música no servía, pero dije que tenía que seguir, que iba a llegar el momento en que mi música iba a ser buena y el momento al fin llegó, porque llevo 10 años en esto. Es un proceso largo, pero no es imposible. Tengo una "tunnel vision", tengo una meta fija, una visión fija...

¿Entonces, por qué decías que tu música no servía?

Bueno, porque el que sabe de música sabe, el que sabe de música sabe si está fuera de tiempo, la pista no está buena, la producción no está buena... yo estaba consciente de eso, no de los productores, sino de mí, que me faltaba. Hay un nivel al que tienes que llegar, no eran las mejores producciones, pero hoy en día sí lo son.

¿Cómo te ves en 5, 10 anos, musicalmente hablando?

Me veo grande, me veo agradecido por ganar 5 Billboard, por ganar 5 Grammys, agradecido con el país por darme la oportunidad... agradecido por andar de gira por el mundo, primero Dios...

¿Vas en el camino correcto? ¿Lo crees?

Sí. Dios me está poniendo las piezas para llegar a ese nivel, conocí a mi actual mánager y las cosas han ido cambiando rápido, estoy leyendo un libro "Joe quiero ser artista"(de Joe Bonilla) y los consejos que da son buenísimos... dije "aaah, yo tengo que seguir los pasos de este libro"...

Si tuvieras la oportunidad de hacer una colaboración con uno grande del reguetón, ¿con quién la harías?

J Balvin, definitivamente J Balvin...

¿Te identificas más con el estilo de él?

Hace tiempo vi una entrevista con él en la que dijo que su meta era grabar con Justin Bieber y ya después, unos 8, 10 años surgió la colaboración con Bieber. Cuando yo vi esa entrevista, J Balvin no tenía este nivel, no tenía esta trayectoria. Por eso me inspiró llegar hasta aquí. Dice un dicho que "los exitosos cosechan y crecen y dejan sus pasos" y él grababa con Icon Music, que antes se llamaba Infinity y dije "yo tengo que seguir los pasos de J Balvin", por eso me fui a Colombia, a grabar con su disquera.

Entonces viste lo que Residente le dijo, que su música era como vender hot dogs...

Bueno, cada quien tiene su opinión. J Balvin tiene derecho a opinar, igual que Residente y eso es un conflicto polémico, parte de la industria musical. Esas cosas siempre pasan. Hay que saber respetar.

Ahora bien, ¿qué haces tú para mejorar la imagen del salvadoreño inmigrante?

Yo lo que hago diferente es que soy diferente. La gente que me conoce sabe...

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?

Que sigan sus sueños, que tengan esa visión y que a veces la vida puede ser difícil pero no se pueden dar por vencidos, vamos a tener nuestras caídas pero hay que seguir luchando por los sueños que queramos...

Tiro al blanco

Deportes: Firpo

Netflix: (silencio)

Pop: reguetón

Rock: salsa

El Salvador: El Salvador

Familia: Amor

Bad Bunny: inspirador

Pupusas: delicia

Redes sociales: distracciones

J Balvin: pionero

Dios: mi guía