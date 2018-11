La voz única de Freddie Mercury toma el cine

"Is this the real life? / Is this just fantasy? / Caught in a landslide / No escape from reality / Open your eyes / Look up to the skies and see...". Así inicia una de las canciones más emblemáticas de Queen. Se trata de "Bohemian Rhapsody". Ese es el mismo nombre de una de las más esperadas películas del año, que llega hoy a las salas de cine del país.

"Bohemian Rhapsody" es una crónica de los años previos al mítico concierto de la banda británica en el Live Aid en 1985. En ese evento, cuando Freddie Mercury subió al escenario contoneándose y cantando, puso frenética a la multitud al mismo tiempo que entonaban a coro los temas de Queen.

El concierto se dio en un momento crucial. No solo reunió a la banda después de que Mercury se mudó a Alemania, sino que el artista se encontraba en un momento crítico de su vida por las drogas y el alcohol.

"Bohemian Rhapsody" es una celebración a Queen y a su líder. Mercury fue un cantante de voz única. Tanto que hasta científicos se dedicaron a estudiarla. De hecho, hace dos años se publicó un estudio en Logopedics Phoniatrics Vocology, donde se determinaba que su voz surgía a partir de la vibración de la cuerdas ventriculares y que su tendencia vocal era barítono.

Pero Mercury no solo era eso. Fue todo un "showman" sobre el escenario. También fue un artista que desafió estereotipos.

Elegir a la persona que interpretaría a Mercury no fue fácil. El actor debía no solo comprender y transmitir la complejidad emocional del cantante, sino que también saber moverse y actuar como él.

Al final el papel quedó en manos de Rami Malek, conocido por la serie "Mr. Robot". "Sabía que Queen era un gigante y que Freddie Mercury era un ícono y un héroe para muchos", comentó Malek. "Pero creo que no comprendía completamente cuán importante es para tanta gente alrededor del mundo. La fanaticada de Queen es inmensa", agregó.

Un aspecto que el actor destaca de Mercury es su "magnetismo".

"Cuando estaba en el escenario, sosteniendo esa mitad de micrófono, o sentado en el piano, se sentía capaz de hacer cualquier cosa", expresó Malek.

Los otros miembros de Queen –Brian May, Roger Taylor y John Deacon– son interpretados por Gwilym Lee, Ben Hardy y Joe Mazzello.

El encargado de dirigir la película es Bryan Singer, quien ha estado nominado en cuatro ocasiones a un Emmy por "House M.D." y ha dirigido películas como "The Usual Suspects" (1995) y "X-Men" (2000).

La crítica

"Bohemian Rhapsody" ha recibido, en general, excelentes críticas de parte de la prensa especializada en cine.

Entre los puntos más destacados por los expertos está la actuación de Malek como Mercury. Sheri Linden, de The Hollywood Reporter, dijo que Malek lo interpreta con "magnetismo y asombrosa fisicidad". También Mick LaSalle, de San Francisco Chronicle, consideró: "Malek te hace creer que es Freddie Mercury".

Por otra parte, Olly Richards, de Empire, destacó que la película es un "espectáculo radiante".

Sin embargo, no faltaron los aspectos negativos señalados por los críticos. Para David Ehrlich, de IndieWire, el problema es que "la leyenda se prioriza sobre la verdad".