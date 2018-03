Lady Gaga causa tremendo alboroto con su presentación en los Grammy Awards 2017

Anunciado, pero inesperado para muchos, en medio de un ardiente escenario, Lady Gaga ensambló su voz con la legendaria banda estadounidense Metallica, emocionando a los invitados de los Grammy Awards 2017. Sin embargo, la presentación ha causado alboroto en redes sociales, algunos en contra y otros, a favor. El público ha creado diferentes memes.



El tema interpretado por ambos fue “Moth into Flame”, canción que forma parte del décimo álbum “Hardwired... to Self-Destruct”, compuesto por Metallica. En el escenario Gaga viste una camiseta de tonos oscuros con un estampado de la banda del metal, al igual que el resto de los integrantes. Con su extravagante baile, la cantante de diversos géneros musicales inquietó “alocadamente” a la audiencia.



















Un error también ocurrió en la presentación. James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica, tuvo complicaciones ante el micrófono. Al principio su voz no era escuchada por el público, pero el problema fue resuelto cuando Gaga compartió su micrófono con él.