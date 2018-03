Lady Gaga los engañó vilmente a todos

Lee también

El salto al vacío que viste durante la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl, no fue más que una ilusión, de acuerdo con TMZ. ¡Sí, totalmente falso!La cantante consiguió engañar a millones de televidentes y espectadores gracias a una buena secuencia de cámaras. En las imágenes, estaba colgada en dirección al piso desde lo más alto del estadio NRG, en Houston, pero nunca saltó los 80 metros que todos pensaban; no fue más que una buena edición de video."Resulta que el salto de Gaga fue pregrabado y cualquier persona dentro del estadio lo habría sabido si miraban hacia arriba. Lo que realmente vieron después de las imágenes pregrabadas fueron: cámaras captando a Gaga suspendida sobre el centro del estadio", recoge TMZ.Y efectivamente, Gaga apareció en el techo del estado sujeta a cables y saltó hacia el vacío, pero seguramente notaste que desapareció de la vista de las cámaras. De pronto ya estaba colgando en medio del lugar.Las imágenes fueron grabadas con varios días de anticipación, confirmó a revistas internacionales Intel, la empresa propietaria de los cientos de drones que observaste cómo se desplegaron durante el espectáculo.De todas formas, muchos no estaban conformes con su performance.