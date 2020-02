Lady Gaga presenta al mundo a su nuevo novio

La cantante Lady Gaga despejó todas las dudas sobre su vida sentimental a través de Instagram donde compartió una fotografía romántica junto a su novio, nada más y nada menos que el empresario Michael Polansky.

Previamente, Gaga había sido capturada por paparazzi con Polansky en diciembre pasado, en Las Vegas y, más recientemente en el Super Bowl, el domingo y ahora, finalmente se confirman los rumores con esta imagen que, en Instagram, le ha dado la vuelta al mundo.

"Nos divertimos mucho en Miami. ¡Mucho amor para todos mis pequeños monstruos y fanáticos! ¡Son los mejores!", escribió la intérprete junto a la imagen.

Foto: Instagram Lady Gaga.

Tras romper con el agente Christian Carino, el año pasado, Polansky, es la primera pareja que se le conoce a la cantante, poniendo fin a los rumores en los que se le llegó a vincular con su ingeniero de sonido, Dan Horton y hasta el actor Bradley Cooper, tras su inolvidable actuación juntos en los premios Oscar 2019.

Bradley Cooper y Lady Gaga. /Foto: Internet

¿Quién es Michael Polansky ?

De acuerdo a Page Six, Michael Polansky es un empresario e inversor que dirige el "Institute for Cancer Immunotherapy" (Instituto para la Inmunoterapia del Cáncer) y amigo particular de Sean Parker, cofundador de Facebook.

De acuerdo al medio norteamericano, la pareja se conoció en algunos eventos organizados por Parker.

Una fuente cercana a la pareja aseguró que el empresario ya conoce a la familia de la cantante, y la relación avanza a pasos agigantados: "Michael es un hombre realmente inteligente, muy serio, y está encantado con Gaga".