Lady Gaga recibe nominación a los Globo de Oro 2019

Ya se dieron a conocer las nominadas a Mejor actriz de drama para los Globos de Oro 2019, que se entregarán este 6 de enero.

Entre las nominadas destacan: Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Rosamund Pike ("A Private War").

Los Globos de Oro forman parte de los premios más codiciados del cine estadounidense y constituyen un indicador de las películas que tienen buenas opciones de ganar un Oscar.

La actriz canadiense Sandra Oh y el comediante estadounidense Andy Samberg serán los presentadores de la ceremonia de entrega que se realizará en Beverly Hills, California, y será transmitida por NBC.