Lady Gaga y JLo se lucen en toma de posesión

Poderosas y valientes, así se han presentado Jennifer Lopez -con un conjunto blanco de Chanel- y Lady Gaga, con un voluminoso diseño de Schiaparelli Haute Couture adornado con una fabulosa paloma dorada, símbolo de la paz, ambas deslumbrantes al primer vistazo.

Con un impecable estilismo, Jennifer Lopez sorprendió en Washington, durante la toma de posesión del presidente de EUA, Joe Biden, tanto por su mensaje en español como por el conjunto escogido.

Vestía una camisa gótica y pantalón de pata ancha de lentejuelas con larguísimo abrigo a juego, una imagen angelical para un día histórico. La artista completaba el estilismo con una tirante coleta con extensiones y pendientes y pulseras de perlas, firmadas por la mítica casa francesa.

La cantante de origen puertorriqueño, que por primera vez ha incluido el español en esta ceremonia, ha estado acompañada de su pareja y exjugador de béisbol, Álex Rodríguez, de ascendencia dominicana.

“Una nación, bajo un Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, recitó JLo, en español al interpretar “This Land Is Your Land”.

Lpez interpretó "This Land Is Your Land" ("Esta tierra es tu tierra"), compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista en la ceremonia de investidura de Joe Biden, así como el clásico "America the Beautiful", una de las canciones patrióticas por excelencia en EUA.

Lady Gaga, que interpretó el himno nacional durante la investidura, lució un espectacular diseño de Maison Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry.

La cantante llevaba una chaqueta entallada de cachemir azul marino con un broche dorado de la paloma de la paz y una falda de seda roja. Completó el conjunto con guantes negros y el cabello recogidos con dos trenzas a moda de diadema.