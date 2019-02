Lanza nuevo álbum

The Chemical Brothers anunciaron los detalles del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, "No Geography", que saldrá a la venta bajo el sello Virgin EMI el próximo 12 de abril de 2019. Además, el viernes desvelaron su último single, el eufórico "Got to Keep On".

Tom Rowlands y Ed Simons, en un determinado momento durante la grabación de "No Geography", pulsaron el botón de reseteado.

"Ese espacio experimental les ha ofrecido la libertad y la oportunidad de crear música y contar su propia historia", anunció el comunicado de Universal Music Spain.

"El álbum resultante es una gran liberación musical y se posiciona junto a los clásicos del dúo ‘Exit Planet Dust’ y el psicodélico ‘Further’ de 2010", continuó el informe.

"No Geography" contiene "Free Yourself", "MAH" y el single "Got to Keep On".