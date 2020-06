Lanzamientos hacen vibrar

El mes de junio comenzó y lo hizo recargado de música nueva. Cantantes, productores y más se la han pasado trabajando desde sus hogares o desde los lugares donde están sobrellevando el confinamiento por el covid-19.

Recientemente, la latina Elena Rose presentó su nueva canción, la urbana "Fenomenal". Una propuesta con la que pretende lanzar su carrera en solitario después de haber compuesto temas para Becky G o CNCO, presentó su nuevo sencillo, la canción con tintes urbanos "Fenomenal".

"Como te lo hacía tan fenomenal, sé que te hace falta mi estilo animal, ella pa´ ti es muy inocente, yo te gusto más, ya no salgo de tu mente", canta Elena Rose en el estribillo de "Fenomenal". Este tema trata sobre el empoderamiento de las mujeres y el control de su propia sexualidad, según explicó.

"Fenomenal" ve la luz solo unas pocas semanas después de que la cantante presentara el primer sencillo de su trayectoria en solitario por medio de la reguetonera "Sandunga".

De igual forma, Anuel AA el llamado pionero del trap lanza su álbum doble "Emmanuel" de la mano de Sony Music Latin. Un material muy especial no solo para él sino también para sus seguidores ya que lo consideran uno de los más completos porque además cuenta con las colaboraciones de Bad Bunny, Enrique Iglesias, Tego Calderón, Karol G, Lil Wayne, Ozuna, J. Balvin, y Travis Barker entre otros.

Pero eso no es todo, Anuel AA presenta el video de la canción "Fútbol y Rumba" junto a Enrique Iglesias. El cortometraje es aplaudido por su propuesta y creatividad ya que invitó a participar a Leo Messi, Sergio Ramos, Luis Suárez, Shaquille O’Neil, J Balvin, Anitta, Jamie Foxx, Marshmello, entre otras figuras del deporte y espectáculo.

Por otra parte, el músico colombiano Jona Camacho presentó "Memento", su "primer disco en serio" que contiene 13 canciones en las que navega por su experiencia en la música para llegar al "rythm and blues", el género en el que más cómodo se siente.

"A mí siempre me gustó el R&B, incluso cuando estaba en bandas de grunge o metal en la parte vocal siempre me pareció que la investigación iba hacia rythm and blues y sentía la energía de hacerlo. Y estudiando artistas del género, de manera intuitiva empecé a hacerlo", explicó el también productor y compositor.

La mayoría de las pistas son en castellano, algo que todavía no es muy común en este estilo pero que a él le salió de forma natural y considera que añade "algo bien bonito".

Thalía colabora con sus hijos

Presentó su disco “Viva Kids 2” por medio de un vídeo en directo en redes sociales, en el que confesó que adelantó el lanzamiento del material en el que trabajó con ayuda de sus hijos a causa del confinamiento y explicó cómo fue el proceso de terminar un álbum por sus propios medios.

“Estábamos escribiendo el disco para lanzarlo en la época de los reyes magos, pero estando encerrada en cuarentena lo terminamos y estamos contentos de darles esta diversión en estos momentos tan extraños”, expresó la cantante mientras hablaba con la youtuber La Bala.

La intérprete de “Amor a la mexicana” se inspiró en acontecimientos por los que sus hijos habían pasado y aseguró que incluso su hija Sabrina, de 12 años, “fue coautora”, pues a diferencia del primer volumen de “Viva Kids”, compuesto de temas infantiles ya conocidos, este está repleto de canciones inéditas.

Además "Viva Kids 2" cuenta con vídeos infantiles animados para cada una de las canciones y la portada muestra el mensaje "No apto para adultos".

Ricky Martin se confiesa

El mundo se puso en pausa y por primera vez en su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad.

“Pausa” es un EP “de mucha introspección” y que reveló por sorpresa, con cuatro canciones nuevas que evocan una atmósfera romántica y por momentos de tristeza. Cuenta con colaboraciones de Sting (cantando en español), Carla Morrison, Diego El Cigala y Pedro Capó, e incluye los sencillos más recientes de Martin: “Cántalo”, con Residente y Bad Bunny, y “Tiburones”.

Se trata de la primera parte de un proyecto más grande al que seguirá “Play”, de ahí su hashtag en redes sociales #PausaPlay. La idea inicial era lanzar todo un álbum en el que llevaba meses trabajando, pero Martin sintió que los ritmos que tenía no eran los más apropiados para el momento.

“Dije, ‘Sony, dividamos el disco en dos. Empecemos ahora un poquito más tranquilo y que venga la fiesta después’”, contó. Todas se grabaron a distancia, con los artistas en Londres, París, Puerto Rico y República Dominicana, respectivamente; y el ingeniero de sonido Enrique Larreal en Nueva York.

Bunbury: se rehúsa

El artista español presenta su décimo álbum como solista, “Posible”, con un mensaje introspectivo que encaja muy bien con los tiempos del coronavirus. Pero si las cosas no llegaran a “normalizarse” al punto de poder volver a salir de gira, no tendría problema de retirarse. “Yo particularmente no voy a hacer conciertos con el público dentro de un auto”, dijo Bunbury con firmeza en una entrevista telefónica con The Associated Press.

“Sinceramente si eso va a ser así en el 2020, me llamas en el 2021 y empezaremos a hablar de giras. Y si en el 2021 sigue así, o se queda así para siempre jamás, como algunos amenazan, bueno pues hasta aquí ha llegado mi carrera. No pasa absolutamente nada”, agregó.

Con 10 cortes que incluyen su nuevo sencillo “Los términos de mi rendición”, “Posible” llega tras sus álbumes “Expectativas”, de 2017, y “Palosanto” de 2013.

Representa una evolución para el artista español de 52 años, que la última década se ha ido alejado de los sonidos de rock más habituales para experimentar con música mediterránea, latinoamericana y hasta cabaret.

“Hasta qué punto es importante y necesario esta carga que nos ponemos encima de nosotros como la necesidad de prosperar y de tener éxito en el trabajo y la reconexión con nosotros mismos y con la naturaleza”, dijo Bunbury.

Otros títulos en el disco son “Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)”, “Mariachi sin cabeza” y “Hombre de acción”.

Christian Nodal revela la verdad

La mayoría de los chicos de 21 años tienen sueños y metas alrededor de sus vidas. Christian Nodal es una gran excepción. El artista quiere que "el mundo se enamore de la música mexicana" y para lograrlo ha incluido en su nuevo disco “Ayayay” algunas de sus fusiones más atrevidas y letras más románticas.

“Yo no quisiera que al género se le llamara regional mexicano. Quisiera que fuera nada más música mexicana y que no hubiese miedo de fusionarla con otra música. Así va a ir más lejos”, indicó el artista. Es un miedo que nunca ha permitido que lo detenga pues le habría impedido ser uno de los latinos más jóvenes en ganar un Latin Grammy, tres Billboard Latin Music Awards y el premio al artista del año en el Premio Lo Nuestro de 2019.

Tampoco le hubiera permitido atreverse a incluir en su nuevo disco la canción "No Es Justo X Él", una fusión de salsa con mariachi y la música del norte de México, un género que el compositor llama "mariasalseño".

Tommy Torres canta con Gaby Moreno

El cantautor puertorriqueño Tommy Torres interpreta "Estaré", en colaboración con la cantautora guatemalteca Gaby Moreno.

“`Estaré´ habla de esa persona que está ahí para ti en las buenas y en las malas. Aún en la distancia, sabes que puedes contar con él o ella incondicionalmente. Puede ser un amigo, un familiar o hasta un viejo amor”, explicó Torres.

El tema, lanzado bajo el sello disquero Rimas Music, es el segundo en el que Torres y Moreno trabajan juntos, después de "Ven".

“Musicalmente es muy desnuda y acústica. Los instrumentos de este tema son el órgano B-3, el piano de pared y la guitarra acústica”, detalló el múltiple ganador de premios, quien junto a Moreno compuso el tema.