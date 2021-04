Larry Ramos, el fraude a Alejandra Guzmán y la relación con Frida Sofía

Larry Ramos, el esposo de la cantante Ninel Conde, fue detenido en Estados Unidos por cometer un fraude millonario en contra de 22 personas.

Entre los afectados se encuentran la rockera Alejandra Guzmán y sus exmanagers. Cinthia Velarde, una de las personas agraviadas, contó para Ventaneando, que ella demandó civilmente en diciembre del 2019 y la denuncia al FBI la puso en el 2020 por conspiración por cometer fraude postal y electrónico en EU.

Cuando se le ha cuestionado al respecto, Alejandra Guzmán se ha limitado a decir que emprendió acciones legales en contra de quien ahora está casado con Ninel Conde, pues el monto al que asciende es de 4 millones de dólares.

Alejandra Guzmán, defraudada por Larry Ramos

Larry Ramos es un empresario colombiano que saltó al mundo de la farándula tras conocer y sostener un noviazgo con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Según lo revelado por la hija de "La reina de corazones" fue una relación transitoria, pero en la que le advirtió a su madre a no invertir en los negocios de Larry Ramos.

“La verdad sí, pero nunca fue en serio, porque él es bien tramposo, pero… es que yo tenía otro novio al mismo tiempo, entonces me cachó y me dijo ‘¿qué es esto?’, y yo ‘es mi otro novio’, normal, (y él me contestó) ‘¿cómo que ese es tu otro novio?’, y yo ‘sí güey, o sea, nunca dije que era exclusive (exclusivo) o así’”, contó Frida Sofía durante la entrevista que le dio a Gustavo Adolfo Infante.

Frida Sofía advirtió a la Guzmán no invertir con Larry Ramos

Según Frida Sofía, incluso le rogó a su madre: “Yo le dije. Más que nada le rogué así de ‘please (por favor), no hagas business (negocios) con un ex novio mío’. Y ahí está otra vez… ¿por qué con mis ex novios?, así de ‘invierte tu dinero en otra compañía por favor mamá’. Ok, le pasé lo de que invirtiera, ok, fine (está bien), pero luego empieza a tener sus business meeting (reuniones de negocios) en el barco, cuando este… tiene un penthouse de oficina así divino, y le digo ‘¿por qué no haces los business meeting en the business office (oficina de negocios)? ¿por qué tiene que ser en el barco del señor?, un poquito de respeto, digo nada más porque ya no salgo con él’, pero es lo mismo”.

El fraude que asciende a 4 millones de dólares en contra de La Guzmán lo realizó Larry Ramos, a través de una estructura piramidal, en la que le pidió a la cantante invertir una suma de dinero que le sería multiplicada posteriormente, lo que no sucedió y llevó a la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán a denunciarlo en EU.