Las 10 mejores películas de todos los tiempos, según IMDB

The Shawshank Redemption Basada en el libro de Stephen King “Rita Hayworth y la Redención de Shawshank”, cuenta la historia de Andrew Dufresne (Tim Robbins), acusado de asesinar a su esposa y condenado a cadena perpetua en la prisión de Shawshank. Allí, conoce a otro preso (Morgan Freeman) y juntos crean un fuerte vínculo, mientras sueñan con el día de su libertad. Fue lanzada en 1994 y casi 30 años después, sigue siendo considerada como una obra maestra, puntuando 9,3 en el ranking de IMDb.

The Dark Knight

Christopher Nolan reivindicó a Batman en la pantalla grande con la trilogía del Caballero de la noche, la cual incluye: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012). IMDb posiciona la segunda entrega como la cuarta mejor película en su ranking. Este filme presenta al fiscal Harvey Dent (Aaron Eckhart) luchando contra la criminalidad en Ciudad Gótica, y al Joker de Heath Ledger. Hasta ahora, esta película es aclamada y se ha convertido en la representación más exitosa del personaje de DC Comics.