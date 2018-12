Las 10 series más maratoneadas de Netflix en 2018

Netflix es una de las plataformas de entretenimiento más populares a nivel mundial. Hoy en día la mayoría de las personas cuenta con esta plataforma para disfrutar de su amplio contenido.

De acuerdo con la Universidad de Medellín “Netflix se encarga de exhibir producciones de terceros y, desde el año 2013, de distribuir y producir contenidos audiovisuales propios como series, películas y documentales. Por situarse en internet como la principal plataforma de distribución de sus servicios y contenidos”.

Sin duda alguna, gran parte de las personas aprovechan Netflix para pasar un rato agradable sin salir de casa y evitar los anuncios comerciales. Incluso hay quienes prefieren ver sus series o películas a salir de casa.

Este 2018 no fue la excepción, ya que hubo quienes disfrutan sus puentes laborales, fines de semana o vacaciones para maratonear sus series favoritas. Netflix realizó un análisis de las 10 series más maratoneadas por los televidentes estadounidenses.

A continuación te diremos las series más maratoneadas en 2018:

1. On My Block

2. Making a Murderer (Temporada 2)

3. 13 Reasons Why (Temporada 2)

4. Last Chance U: INDY

5. Bodyguard

6. Fastest Car

7. The Haunting of Hill House

8. Anne with an E (Temporada 2)

9. Insatiable

10. Orange Is the New Black (Temporada 6)

También el análisis resaltó las tres películas más vistas: The Kissing Booth, All the Boys I´ve Loved Before y Roxanne Roxanne. Además, señala que tan sólo las dos primeras películas obtuvieron 80 millones de reproducciones.