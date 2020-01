Las 20 series imperdibles del 2020

THE MANDALORIAN

Disney+ Estreno: Marzo

El spin off de Star Wars en forma de serie, es el plato principal de esta plataforma. Es una especie de western interestelar con una calidad asombrosa tanto en la producción como en los guiones, y con un pequeño personaje, Baby Yoda, que se ha comido el mundo antes de que Disney le diera tiempo a explotarlo.

SEX EDUCATION (2T)

Netflix Estreno: 17 de enero Las inseguridades de su protagonista y su tono, a caballo entre las comedias de John Hughes y algo más actual, conquistaron a los espectadores, y para la segunda temporada se espera una mayor profundización no sólo en Otis, sino en el resto de sus compañeros. Además se tendrá a tres nuevos personajes.

HOMELAND (9T)

FOX Estreno: 9 de febrero Las misiones de Carrie Mathison finalizarán con esta novena temporada de Homeland, una en la que, una vez más, Carrie se verá arrastrada a una trama de terrorismo internacional aunque lo que le convenga es recuperarse de los eventos de la entrega anterior. Por supuesto, nada irá como estaba previsto.

LA CASA DE PAPEL (4T)

Netflix Estreno: 4 de abril Cuarta temporada del fenómeno mundial de Álex Pina, que será la definición del golpe más grande en la historia de España, aunque, como dijo el Profesor al final de la tercera entrega, el atraco ya no es un atraco. Hoy todos están inmersos en una guerra. La serie ya está encaminada en la producción.

BETTER CALL SAUL (5T)

AMC Estreno: 23 de febreroAmbientada en 2002, seis años antes de los acontecimientos relatadas en Breaking Bad, este es un spin-off centrado en el personaje de James “Jimmy” McGuill (Bob Odenkirk), antes de que asuma la identidad de Saul Goodman, un abogado corrupto con un humor políticamente incorrecto vinculado al mundo criminal.

EL VISITANTE

HBO Estreno: 13 de enero Esta serie es sobre un profesor y entrenador de béisbol acusado de asesinar y violar a un niño de 11 años: el lugar del crimen está lleno de sus huellas y AND, pero hay pruebas irrefutables de que estaba en otro lugar en ese momento. Como otras tantas novelas de Stephen King, es una mezcla de los sobrenatural y lo cotidiano.

STAR TREK: PICARD

Amazon Prime Estreno: 23 de enero Sigue al personaje del universo Star Trek el capitán Jean-Luc Picard. El protagonista era el capitán de la aeronave USS Enterprise en la serie Star Trek: The Generation. Tras varios años como capitán, acabó convirtiéndose en almirante. La serie se sitúa aproximadamente veinte años después de que Next Generation terminase, en 2399.

PATRIA

HBO Estreno: Mayo Elena Irureta y Ane Gabarain son Bittori y Miren, reflejo de los estragos causados por ETA. El bestseller de Fernando Aramburu llega finalmente a la TV de la mano de Aitor Gabilondo como una de las producciones más ambiciosas de la industria española, que cuenta la historia de dos familias de vecinos cuyos íntimos lazos revientan cuando la banda armada sacude sus vidas de diferentes maneras.

CURSED

Netflix Estreno: Mayo Basada en una novela gráfica en desarrollo con la firma de Frank Miller, reimagina la leyenda artúrica a través de Nimue (Katherine Langford), futura Dama del Lago. En esta nueva versión de la leyenda, la adolescente Nimue se une al mercenario Arturo en una misión para encontrar a Merlín y entregar una espada ancestral.

IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY

FX Estreno: 20 de septiembre La franquicia de American Crime Story no puede ser más de fiar. Esta tercera entrega girará en torno al proceso de impeachment del presidente Bill Clinton por mentir sobre su affair con Monica Lewinsky. La ex becaria de la Casa Blanca está implicada en el proyecto para dar la máxima veracidad a la serie.

THE HAUNTING OF BLY MANOR

Netflix Estreno: Pendiente Tratará de una institutriz que contará la historia de un verano durante el que cuidó a dos niños, Flora y Miles, después de que su tío consiga su custodia tras la muerte de sus padres. Mientras observa a los niños, la institutriz comienza a ver las figuras de un hombre y una mujer alrededor de la propiedad que nadie más parece notar.

HUNTERS

Amazon Prime Estreno: Pendiente Con el protagonismo de la superestrella de Hollywood, Al Pacino, la serie cuenta la historia de un grupo de cazadores de nazis en Nueva York en 1977. Se hacen llamar “Hunters” y comienzan una persecución contra los nazis después de enterarse que algunos oficiales empiezan a crear un “Reich” en Estados Unidos.

THE EDDY

Netflix Estreno: Pendiente Esta miniserie de ocho capítulos, ambientada en el París contemporáneo multicultural gira alrededor de un club, su dueño, una banda y la ciudad caótica que los rodea. Este es el drama musical de Damien Chazelle que pondrá a cantar y bailar a André Holland, Joanna Kulig y Elliot Udo.

THE BOYS (2T)

Amazon Prime Estreno: Pendiente El enfrentamiento entre los vigilantes a sueldo de Vought International y el grupo de Butcher se va a intensificar porque ahora todos saben de qué lado están y ya no hay medias tintas que valgan. Los superhéroes corporativos creados por Garth Ennis en los cómics son una de las revelaciones del verano seriéfilo.

THE UNDOING

HBO Estreno: Pendiente Grace Sachs es una mujer de éxito. Una persona que está disfrutando de la vida que siempre soñó para ella. Se trata de una terapeuta de éxito a punto de publicar su primer libro; no obstante, todo cambia drásticamente semanas antes de la publicación de su libro: una violenta muerte se cruza en su vida, su marido desaparece y a continuación comienzan a salir a la luz unos horribles secretos sobre esta persona a la que pensaba que conocía.

WESTWORLD (3T)

HBO Estreno: Pendiente El debate filosófico sobre el creador y la máquina, sobre la identidad de cada uno, alcanzó su clímax en la segunda temporada, por lo que la tercera tiene vía libre para explorar nuevos territorios: en principio se deja atrás el parque Westworld y la acción se traslada al mundo real, adonde han llegado Dolores-Charlotte y Bernard.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Disney+ Estreno: Pendiente Anthony Mackie y Sebastian Stan como Bucky y el nuevo Capitán América respectivamente, son los primeros protagonistas del Universo Cinematográfico Marvel que saltan del cine (“Avengers: Endgame”) a las series. Aún faltan detalles, pero se anticipa como todo un éxito de Marvel.

AVENUE 5

HBO Estreno: Pendiente Se ambienta en una nave espacial turística que sufre un percance, lo que lleva al límite tanto a los pasajeros como a la tripulación. Hugh Laurie, como capitán, es el gran protagonista de la comedia. Armando Laonucci cambia la política por el espacio para esta serie. Definitivamente el entretenimiento está garantizado.