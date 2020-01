Las 5 novias más sensuales que ha tenido Zac Efron

Zac Efron es uno de los actores más apuestos del medio artístico, desde sus inicios en las producciones de Disney ha destacado por ser no solo talentoso, sino todo un galán y por ello ha estado involucrado con las mujeres más hermosas del espectáculo. Aquí te dejamos las más sensuales.

1. Vanessa Hudgens

La relación que iniciaron en el año 2005 terminó cinco años después. Vanessa y Zac se conocieron en el set de High School Musical y si bien no terminaron de mala forma, perdieron contacto con el tiempo. Ambos siguieron en el mundo artístico.

2. Emma Roberts

Fue un fugaz romance que tuvieron hace a mediados de los años 2010. Se comenzaron a frecuentar y en varias ocasiones se les vio juntos, sin embargo no llegaron a establecer nada serio.

3. Emily Ratajkowski

Compartieron créditos en la cinta We are your friends y muchos aseguraron que estaban en una relación secreta, pues ella tenía pareja en ese momento. Si bien no se comprobó, se dice que en el set se sentía la tensión sexual.

4. Lily Collins

Su relación fue seria, sin embargo solo duró medio año. Se les veía juntos en el cine y en una ocasión en Disneylandia. Ellos aceptaron de la mejor forma su ruptura.

5. Alexandra Daddario

Tuvieron encuentros casuales mientras trabajaron juntos en la película Baywatch, se les vio de vez en cuando en reuniones y eventos. Nunca fueron oficiales, pero se veían muy bien juntos.



