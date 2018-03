Las Musas Desconectadas: Melodías llenas de detalles

Lee también

Son pioneras en su género. Sus inicios fueron como un grupo de batucada en 2008, creado por dos estadounidenses que vieron que en el país no había una representación de mujeres en dicho género y quisieron integrar una. “En total ya hemos sido alrededor de 20 mujeres que hemos formado en algún momento Las Musas, después de la batucada en 2013 comenzamos el proyecto de Las Musas Desconectadas porque vimos que varias de nosotras teníamos virtudes musicales no solo de ritmo de tambores”, explicó Elizabeth Babler.Respecto al origen de su nombre, Andrea Ramírez explicó que “desconectadas” surgió porque querían hacer una diferencia entre la batucada y el nuevo grupo musical. “Nosotras no teníamos instrumentos con sonidos eléctricos, sino que utilizábamos percusión menor, utilizamos ‘juguetitos’ (instrumentos pequeños como huevitos, quijada de burro, melódica), entonces, como nos dijo alguien un día, ‘estamos llenas de detalles’ y eso nos gusta mucho, incluso usamos las palmas de las manos, etc”, comentó.Con cariño recuerdan que su presentación fue en un bar de la San Luis, en San Salvador, y desde entonces su popularidad se incrementó hasta ser invitadas a eventos de mayor afluencia como festivales. “La gente después se nos acerca y nos felicita, qué bonitas letras y qué bonita música”, detalló Cesia Ramírez.Ser una musa es toda una aventura, entre ellas las risas no se acaban nunca y cada experiencia ha tejido entre ellas memorias únicas, como por ejemplo el haber sido teloneras de artistas internacionales como Natalia Lafourcade.Ellas le cantan a los temas que afectan a la sociedad, en sus líricas incluyen la naturaleza, la migración y la violencia de género. “Nuestra propuesta musical va en torno a apoyar a los derechos humanos y de las minorías en general y realidades que al final vivimos todos los salvadoreños, la meta es que la música no sea solo comercial sino que transmita un mensaje de consciencia”, agregó Cesia.Tienen material discográfico en el horno. En este trabajo incluirán canciones como “Voz de mujer”, “Junto a ti”, “Caminante”, “Las 17”, “Una más”, “Guardiana del río” y “Maíz”, según explicaron.Recientemente, en su página de Facebook anunciaron que ellas serán una de las bandas que formarán parte de la primera temporada de “Resonancia”, una serie documental sobre la música salvadoreña. Las otras participantes serán Araña, Adhesivo, Los Torogoces de Morazán, Manyula Dance Club, Cartas a Felice, Jhosse Lora y Pescozada. Todas ellas compartirán sus historias.