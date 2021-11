Las apuestas del entretenimiento que cierran el año

El mes de diciembre viene cargado de estrenos. Los fanáticos del séptimo arte y la pantalla chica disfrutarán el fin de año con grandes producciones. Traemos un recuento de las películas y series imperdibles para cerrar este 2021.

"King's Man: el origen" y "The Matrix Resurrections", son algunas de las cintas que llegan a los cines este mes. Mientras que en la pantalla chica tenemos el regreso de dos amantes de la moda, Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en la gran apuesta de HBO "And Just Like That..." y Lily Collins protagonizando "Emily in Paris", original de Netflix.

Estas son las fechas para que no las pierdas de tu calendario y otros detalles sobre los estrenos.

Películas

King Richard

Will Smith suma otro papel biográfico a su carrera, esta vez interpreta a Richard Williams, padre de Serena y Venus Williams, las exitosas tenistas estadounidenses. La historia es un retrato del sacrificio y la disciplina que las llevo a conseguir los campeonatos más importantes en este deporte. Disponible en cines a partir de este jueves.

Spider-Man: Lejos de casa

Probablemente esta sea la película más esperada del año, la que todos quieren ver. Los fanáticos de Marvel cuentan los días el regreso de Tom Holland como Peter Parker, para enfrentarse a villanos como Doctor Octopus y Electro ¿nos sorprenderán con reunir a Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta cinta? Conoceremos la respuesta hasta que llegue a los cines, afortunadamente, el 15 de diciembre con su preestreno.

King's Man: el origen

La acción y aventura llegan de la mano con un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia, quienes se unen para desencadenar una guerra que matará a millones de personas. Mientras tanto, un hombre debe luchar contra reloj para detenerlos. Su estreno está programado en cines para el 23 de diciembre.

The Matrix Resurrections

Keanu Reeves está listo para su nueva misión junto a Trinity. Luego de una eterna espera, este 23 de diciembre, la cuarta entrega de la franquicia “Matrix” llega para los fanáticos de la ciencia ficción. Más de 20 años pasaron desde que Neo revolucionó la industria del cine, aunque esta no es una secuela de las anteriores, promete ser una historia irresistible y llena de secretos.

West Side Story

El director Steven Spielberg vuelve a la gran pantalla mostrando su versatilidad y experiencia, esta vez al frente de un musical ambientado en los años 50. La adaptación de la obra homónima de Broadway promete hacer bailar a su audiencia mientras dos bandas callejeras de Nueva York se enfrentan y surge un amor inolvidable. Estrena el 9 de diciembre.

No miren arriba

La gran apuesta de Netflix que reunió un gran elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Esta comedia sigue a dos astrónomos que descubren una terrible noticia que pone en peligro a toda la población y en sus manos está salvarlos. Estrenará en el servicio de streaming el 24 de diciembre.

Series

And Just Like That...

Carrie Bradshaw y sus amigas Charlotte y Miranda se toman New York como en los viejos tiempos, aunque no estarán completas sin Samantha, esta secuela de “Sex and the City” retoma la popular serie de los 90 con las protagonistas mucho más maduras, incorpora nuevos personajes y promete muchas risas, amor y dramas. Estreno en HBO el 9 de diciembre.

Cobra Kai

El 31 de diciembre estrena la cuarta temporada de “Cobra Kai”, serie original de Netflix. La historia continua ahora que los ‘dojos’ Miyagi-Do y Colmillo de Águila se alían para derrotar al Cobra Kai en el Campeonato de Kárate de All Valley para menores de 18 años. La acción espera.

Emily in Paris

Emily Cooper está lista para vivir nuevas aventuras en su trabajo, en el amor y junto a sus amigos. La segunda temporada de la exitosa serie ambientada en la “ciudad del amor” te invita a recorrer una vida glamurosa y con mucho estilo, disponible en Netflix este 22 de diciembre.

La Casa de Papel

Netflix estrena la segunda parte de la última temporada de “La Casa de Papel”, este 3 de diciembre se conocerá el desenlace para el robo del siglo. La serie estrenó su primera temporada en 2017 y se convirtió en una de las producciones originales del servicio de streaming con mayor popularidad.