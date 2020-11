Las brujas regresan hoy

Ralizar una secuela de cualquier película exitosa, siempre es un reto para un estudio cinematográfico, más aún cuando se trata de una película considerada de culto, pues se convirtió en una pelicula de terror adolescente, favorita de toda una generación, hace más de 20 años (24 para ser exactos). "Jóvenes brujas: nueva hermandad" ("The Craft: the legacy") protagonizada por Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone y Zoey Luna, se estrena este día en nuestro país. Su estreno mundial fue el 28 de octubre en Reino Unido y hasta los primeros días de noviembre había recaudado en la taquilla mundial -tomando en cuenta la pandemia del coronavirus, que restringe la decisión de muchos amantes del cine de asistir a uno- $680,009 a escala mundial.

Desde 2016, Sony Pictures anunció que la secuela estaría en producción y sería escrita y dirigida por Leigh Janiak, pero el anuncio no le agradó a los amantes de esta película de 1996, protagonizada por Robin Tunney, Neve Campbell, Rachel True y Fairuza Balk, de hecho esta última, quien dio vida a Nancy en esa película, declaró que sería una mala idea.

Muchos expertos en cine, como el sitio web Espinof.com, consideran que En realidad, su título original, "The Craft: Legacy", da pistas sobre su única conexión con el film original, por lo que se presenta más bien como un remake de la anterior para adaptar a las nuevas sensibilidades, una generación bastante sensible como la millennial.

Aunque la trama se establece 20 años después, es en realidad según el mismo sitio especializado, un remake que trata de crear una revisión más feminista que la original, aunque la versión antigua ya venía con mucho girl power y rebeldía. Escrita y dirigida por la también actriz, Zoe Lister-Jones, quien hizo su debut en la televisión en "Law & Order", en 2005, pero antes de dirigir la película que hoy se estrena, en 2017 dirigió la comedia "Band Aid". Su visión del film de adolescentes con brujas se fija más en la idea que ha trascendido de la creación de Andrew Fleming, la estampa del póster a cámara lenta y música con la imagen de las cuatro adolescentes marginadas y rebeldes tomando el control de la situación.

Si de algo se puede estar seguro, para los que vieron la primera, es que la nostalgia estará presente durante la hora y 39 minutos que dura la película, porque es seguro que al ver los primeros minutos hará recordar la adolescencia de muchos y la rebeldía que se volvió empatía en las escenas de esta película. "The Craft" es un claro ejemplo de película que marcó a toda una generación y cuyo recuerdo, sin duda, causará cierta nostalgia.

Pero, para ser honestos, la crítica no ha sido tan favorable para esta entrega que se empeña en hacer uso del "we are the weirdos" de la original como slogan dentro y fuera de la pantalla. "Es un decepcionante intento de revivir una película de semiculto pero con los guiños a la agenda de género y diversidad de este nuevo siglo. Predecible e insulsa", consideró Elsa Fernández-Santos: Diario El País, mientras Kristen Yoonsoo Kim de The New York Times, aseguró que: "Este remake no tiene personajes bien desarrollados (...) En el fondo, lo que le falta es una cualidad hechizante." De hecho, Peter Debruge de Variety aseguró: "Parece que es un paso atrás (...) Puede que la original sea un caos, pero tiene un legado, y esta no lo es."