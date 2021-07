Las canciones de reggae más escuchadas de todos los tiempos

Cada 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, una fecha utilizada para conmemorar el estilo de música originario la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal, por la capacidad que tienen sus ritmos de inspirar, animar y alentar a la población.

El reggae es un género musical que surgió en los años 60. Uno de los pioneros fue Bob Marley, a quien se le relaciona directamente como el máximos exponente y precursor del reggae, sin embargo, con el paso de los años han surgido varios músicos talentosos que mantienen vigente estos ritmos.

Te puede interesar: Bob Marley el eterno Rey del Reggae

Y que mejor manera de celebrar esta fecha, que repasando los grandes éxitos músicales del reggae.

¿Alguna vez pensaste cuáles son las más famosas y escuchadas de todos los tiempos? Te compartimos una lista con las 10 principales.

Is This Love

A cargo de Bob Marley & The Wailers'. Una canción de 1978 que sigue sonando fuerte en las nuevas generaciones.

No Woman No Cry

Un tema que Bob Marley escribió como un himno pensando en todas las mujeres y las dificultades que enfrentan, su meta era llevar palabras de aliento y fortaleza a las mujeres de su familia, luego se convirtió en uno de sus más grandes éxitos.

One love

Bob Marley junto a The Wailers lanzaron esta canción en 1965. Básicamente deja como mensaje la importancia de llevar el amor y la paz en todo el mundo, y la capacidad de perdonar que muchos tienen cuando hay situaciones difíciles.

King Without a Crown

Un tema de Matisyahu, un cantante estadounidense de reggae, que incorpora temáticas espirituales en las letras de sus canciones.

Three Little Birds

Con una letra esperanzadora, esta canción es una de las más recordadas de Bob Marley, “no te preocupes, todo estará bien”.

Could You Be Loved

Fue lanzada en 1980 en su último álbum “Uprising” y está incluida en el álbum de grandes éxitos de Bob Marley & The Wailers Legend. Fue escrita en 1979 en un avión mientras Los Wailers estaban experimentando con la guitarra.

Redemption Song

Este tema destaca la contribución de Bob al empoderamiento de la civilización negra, así como su manifestación de esperanza y recuperación para toda la humanidad. Además, con esta canción Bob buscaba una manera de estimular la autorreflexión.

Sun is Shining

Una canción que estrenó en 1971, con un poderoso mensaje de esperanza. Después de la tormenta sale el sol y hay un arcoiris esperando.

Jamming

Lanzada en 1977, es una de las más populares de Bob Marley. En la jerga jamaiquina la palabra jamming se refiere a bailar muy cerca juntos durante una celebración al ritmo de la música y también (principalmente desde el aspecto cultural) que la canción habla sobre la marihuana.

Red Red Wine

La banda británica UB40 grabó esta canción en 1983. Incorpora un ritmo de reggae que destacó mucho. La agrupación UB40 conquistó fama mundial con ese tema que habla de un amor perdido y del vino como compañía.