Las cinco películas más esperadas de Netflix

Este año, Netflix, una de las plataformas más grandes a nivel mundial, trae una gran cantidad de producciones que seguramente te atraparan, no sólo por la calidad del contenido sino por incorporar al elenco estrellas destacas de Hollywood.

La lista es extensa y se irán estrenando lo largo del 2021. Muchos esperan las cintas protagonizadas por actores de la talla de Chris Hemsworth, Zendaya, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Leonardo DiCaprio, Jason Momoa y muchos más.

Lo anterior, parece indicar que no querrás despegarte de la pantalla durante todo el año. Este es el listado de las 5cinco películas más esperadas de la plataforma de streaming, que presentó más de 70 títulos de diversidad de géneros.



Don’t look up

Esta es una de las cintas más prometedoras de Netflix, con un ambicioso elenco protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, quienes trabajaran junto a Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, y Mattew Perry. Hasta el momento se conoce que la película, dirigida por Adam McKay, contará la historia de dos científicos (todo apunta a que podrían ser DiCaprio y Lawrence) que hacen un importante descubrimiento: en 6 meses un meteorito impactará la Tierra. Tras su descubrimiento comienzan a alertar a la población sobre el peligro inminente que se acerca, por lo que inician una gira mediática para dar a conocer la noticia, pero el problema es que nadie les cree. El estreno de la cinta aun no tiene fecha, por lo que hay que esperar a que lo anuncie la plataforma.

RED NOTICE

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot son los protagonistas de esta cinta, una de las más caras, hasta hoy, de Netfix con una inversión aproximadamente de $130 millones. “Red Notice” es una alerta global que emite la Interpol para buscar y capturar a un ladrón de arte. No se tienen mayores detalles sobre los papeles de las estrellas protagonistas, pero lo único seguro es que Dwayne Johnson (The Rock), será el agente que inicia una de las investigaciones más complejas para atrapar a uno de los más buscados del mundo. Se especula que Gal Gadot será la ladrona y que Reynolds es un timador que le hará las cosas más difíciles al agente y, por supuesto, complicará los robos de la criminal. Sin embargo, hay que esperar el tráiler para confirmar los rumores. El estreno del film, a cargo de Rawson Marshall Thurber, se había programado inicialmente para noviembre del año pasado, pero debido a retrasos en la producción se pospuso, pero aun no hay una fecha específica del lanzamiento.

ESCAPE FROM SPIDERHEAD

Este estreno se cetra en la vida de dos convictos que se encuentran en unas instalaciones científicas en donde un médico experimenta en ellos diversidad de drogas que son capaces de alterar las emociones. Los “conejillos de indias”, aceptan formar parte de los procesos a cambio de una reducción de su condena, pero pronto se dan cuenta que el tratamiento es mucho más inquietante de lo que parece. La cinta cuenta con la participación de Chris Hemsworth, quien se unió a Miles Teller y Jurnee Smollett para encabezar 'Spiderhead', por el momento se desconoce quiénes serán los reclusos y el brillante médico en esta película de ciencia ficción de Netflix. Al igual que las anteriores, no hay fecha de estreno.

SWEET GIRL

Sin tener una fecha fijada para su lanzamiento, “Sweet Girl” ya está acaparando la atención de las audiencias en redes sociales, y es que el film incluye a Jason Momoa (Aquaman) e Isabela Merced (Sicario 2: El Día del Soldado) como protagonistas. De acuerdo a medios especializados, la cinta narra la historia de un hombre que busca venganza tras el asesinato de su esposa, todo mientras cuida de la única familia que le queda: su hija. El elenco lo terminan de formar las estrellas Manuel García-Rulfo, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, y Dominic Fumusa, actores que estarán a cargo de Brian Andrew Mendoza, quien se estrena como director de cine.

THE WOMAN IN THE WINDOW

La actriz Amy Lou Adams es la protagonista de este thriller psicológico que se basa en la novela, que lleva el mismo nombre, escrita por A.J. Finn, en la que se narra la historia de una mujer que le teme a los espacios abiertos: Anna. Todo se complica cuando ve a uno de sus vecinos asesinado brutalmente, pero luego se da cuenta que la persona que creía muerta está viva, lo cual la hace cuestionarse sobre su salud mental y si lo que vio fue una alucinación a causa de los medicamentos. La cinta está dirigida por Joe Wright (Orgullo y prejuicio), en el que también trabajan grandes figuras de la talla de Gary Oldman y Julianne Moore. Se espera que el estreno se realice el primer semestre del año.