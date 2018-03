Las cinco recomendaciones de un "disc jockey" para músicos salvadoreños

Lee también

Christian Müller es un locutor de radio femenina, tiene más de 18 años de experiencia de estar en el medio, una voz que muchas generaciones han escuchado y reconocen por poner la música juvenil del momento. Müller se dio a conocer por ser el conductor de "Las 11 del 11", el programa estelar de la radio que presenta las 11 canciones más exitosas de la semana. La lista que reúne a los mejores artistas y expone la tendencia musical todos los jueves por el 102.5 FM.Lo Triste:El locutor se despide de "Las 11 del 11", un programa que reúne las canciones más solicitadas durante la semana. Está al aire todos los jueves de 6 p.m. a 7 p.m. Christian confirmó que el motivo es que darán oportunidad a alguien nuevo que lleve la batuta del programa estrella de la Femenina.Sus recomendaciones:Müller no se irá del todo de la Femenina, ya que continuará al aire en el programa matutino "El morning show" que se transmite de lunes a viernes de 6 a.m. a 9 a.m. y acompaña a los salvadoreños en el momento de alistarse para salir de casa y acompañarlos durante el tráfico alegrando con la mejor música juvenil.Para despedirse, Christian Müller ofreció cinco valiosos consejos para que los nuevos artistas puedan abrirse paso y consolidarse en el mundo de la radio salvadoreña.