Las fotos de Geraldine Bazán bien acompañada en la playa que harán enfurecer a Gabriel Soto

SIIIII SIIII SIIII Con mis hijas, amigos, en pareja o sola SIEMPRE ando en la PLAYA y BIKINI!!! ����‍♀️����‍♀️����‍♀️ #siempreplayaybikini �� by @federicodiazz

A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Nov 3, 2019 at 9:31am PST