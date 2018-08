Las fotos que comprobarían el encuentro sexual entre Asia Argento y Jimmy Bennett cuando era menor de edad

A pocos días de que The New York Times publicara un informe en que señalaba que Asia Argento habría llegado a un acuerdo extrajudicial pagando 380.000 dólares al músico Jimmy Bennett, de quien habría abusado sexualmente cuando él tenía 17 años, aparecieron nuevos antecedes que vendrían a comprobar el encuentro sexual.

La actriz y directora italiana negó haber mantenido relaciones con el cantante, pero esta mañana el portal TMZ publicó fotos en la que ambos aparecen acostados, y otras con mensajes de texto que dejarían en evidencia el hecho.

Las imágenes fueron captadas por el propio Bennett el 9 de mayo del 2013 en el Hotel Ritz-Carlton en Marina del Rey, California. De acuerdo a los documentos citados por TMZ, ese día la activista del movimiento #MeToo lo comenzó a besar, lo empujó a la cama, le practicó una felación y lo forzó a penetrarla.

En ese entonces Argento tenía 37 años, por lo que según las leyes de California habría cometido un delito por haber mantenido relaciones sexuales con una persona menor de 18 años.

En un mensaje dirigido a una de sus amigas, la actriz declaró: "Tuve sexo con él y fue extraño. Yo no sabía que era menor hasta llegar a la carta. El público no sabe nada, sólo lo que escribió el New York Times. Que es una parte. La carta. El caliente niño se me tiró encima".

El día del encuentro, Bennett además le escribió una nota a Argento: "Asia, te amo con todo mi corazón. Estoy feliz de que nos hayamos encontrado de nuevo y tan feliz de que estés en mi vida. Jimmy".

La mujer le contó a un amigo que el joven actor se había obsesionado con ella, y que durante años le pedía que le enviara fotos desnudas. "No fue violación pero me congelé. Estaba encima de mí. Después me dijo que yo había sido su fantasía sexual desde que tenía 12 años", le dijo.