Las impactantes gemelitas que empezarás a seguir gracias al “Dura Challenge”

Las TWIN están DURAS ‼️������������ @nadinne.bruna.model / @dannitabruna// @brunabody // Aquí improvisando el temazo del number 1 @daddyyankee ���� #DURA #durachallenge #thebrunatwins #brunasisters #brunabody #dura #latinas #latinpower #regaetton on #bottylicious #bigbotty #curves #curvygirl #sexy #morena #latinbeauty #shakeit #muevelo #mami #miami ( PLEASE EVERYBODY TAG @daddyyankee SO HE CAN REPOST OUR VIDEO. Thanks u so much guys!!) ����

A post shared by The Bruna Twins (@dannitabruna) on Feb 17, 2018 at 2:46pm PST