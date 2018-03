Las impresionantes revelaciones de Paula Patton sobre su esposo Robin Thicke

Lee también

Un juez de Los Ángeles, Estados Unidos, dictaminó el pasado jueves una orden de alejamiento contra el cantante Robin Thicke, luego de que su exesposa, la actriz Paula Patton, lo acusara de violencia doméstica. A raíz de la misma acusación, Patton ha solicitado la custodia completa del hijo de ambos, de seis años de edad. Patton es conocida por su papel en filmes de acción como Misión Imposible: Protocolo Fantasma y Warcraft.La vista pública del juicio se llevará a cabo el próximo 24 de febrero y será ahí donde se determinará si procede o no la solicitud de custodia completa. La noticia fue recopilada por medios internacionales como la revista People y el periódico español “El País”, quienes afirman que Patton, de 41 años, solicitó la orden de alejamiento el pasado miércoles en la que pedía que su exesposo no pudiera acercarse a menos de 90 metros de ella, su madre y su hijo."[Patton] tiene una aprehensión razonable sobre que su exesposo pueda infligirle alguna lesión física a ella y a su hijo", escribe la abogada Larry Bakman en la solicitud. Además de esta petición, la exesposa del cantante le acusa de abuso físico y emocional, de infidelidad y de adicción a las drogas y al alcohol.La defensa de Thicke ha respondido con un comunicado que expresa que "Paula nunca reportó ninguna violencia doméstica hasta que estuvo en una posición que contemplaba la violación del acuerdo de custodia. El DCFS [Departamento de Infancia y Servicios Familiares] pidió un test de drogas a Paula y a Robin. Robin estuvo de acuerdo y se sometió a la prueba, sin embargo Paula no. Ella está tratando de acusarle de cualquier cosa para hacerle daño, pero el objetivo de Robin es su hijo”. Este comunicado fue publicado también por People.La denuncia de Patton, de 52 páginas, alega que Thicke, de 39 años, "tiene un temperamento fuerte y puede ser volátil e veces". Además, agrega que del cumpleaños de su hijo en abril de 2013, “Robin se enfureció tanto porque yo había interrumpido su masaje que tiró abajo la puerta cerrada con llave”. “Robin se volvió físicamente violento conmigo. Me empujó y me pateó", detalla también.Anteriormente, Thicke también visitó los tribunales luego de que él y Pharrel Willims fueran acusados de plagiar el tema “Blurred Lines”. En esa ocasión, Thicke reconoció haber estado bajo los efectos de drogas y estupefacientes al momento de la producción de la pieza musical. “Para ser sincero, esa es la única parte en la que… Estaba colocado de Vicodin y alcohol cuando me presenté en el estudio”, dijo en su declaración.