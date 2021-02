Las íntimas fotos de Aislinn Derbez que encendieron las redes... y probablemente el furor de Eugenio Derbez

Foto: Instagram

Aislinn Derbez, hija del famoso y actor mexicano, Eugenio Derbez, deslumbró a sus seguidores en Instagram con unas atrevidas fotografías en lencería negra este viernes.

El feed de la también actriz no suele contener fotografías tan provocativas como estas, es tan inusual que ella misma dijo que "la convencieron" y que iba a esperar que su papá, Eugenio, "juzgara las fotos".

Y es que fue idea del fotógrafo Henry Jiménez sacar las postales -quien también ha fotografiado a Mauricio Ochmann, ex pareja de Aislinn-.

"y pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron,

y bueno.. aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto... lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes...", escribió Aislinn en Instagram

Todos sus fans llenaron de halagos a la artista y no dejaron pasar la oportunidad para decir que "todos los padres mexicanos son sobreprotectores", pero que ella salía hermosa.

Luego de ver las reacciones positivas de sus seguidores, la mexicana publicó este sábado otras fotografías, aún más atrevidas.

"pues ya que estamos en esas y debido al furor causado, ahí les va otra de @henryjimenz #sorrynotsorry @ederbez ya es la última..." digitó en las redes sociales.

Nuevamente robó los suspiros de sus seguidores e incluso elogiaron a la bella actriz por los podcast que publica, donde aborda temas sobre amor propio y "romper paradigmas". Aislinn ha recibido críticas en el pasado sobre su cuerpo, al que algunos calificaron como “demasiado delgado”, sin embargo, ella fue valiente y aunque dijo que en su momento los comentarios negativos le afectaron ahora entendió que son estereotipos y que ama su cuerpo y lo acepta tal como es.