Las mejor y peor vestidas de los Golden Globes

La moda, el cine y la televisión hicieron de la noche este domingo una de las más disfrutables para todas las amantes del estilo y claro, de las series y programas de tv. Es así como los Golden Globes han inaugurado una de las temporadas más emocionantes para el mundo de la moda y no, no es el Fashion Week, sino la época de alfombras rojas.

Las red carpets son todo lo que las fashionistas esperan ver cada año, pues de aquí parten muchas de las tendencias que no debemos dejar pasar y otras que es mejor no adoptar. Y aunque la red carpet de los Golden Globes contó con un formato híbrido, eso no impidió que todos nos quedáramos mudos con algunos looks.

Por ello acá tenemos el recuento de los mejores y los peores looks que la gala de los Golden Globes nos ofreció.

Anya Taylor-Joy

La joven de 24 años se coronó como una de las mejores vestidas con un outfit verde esmeralda hecho a medida por la lujosa firma francesa Dior. No es ningún secreto para nadie que la actriz con raíces argentinas haya robado nuestro corazón cuando la vimos en “The Queen's Gambit”, pero con este vestido de escote profundo sin duda alguna Taylor-Joy se coronó como una de las mejores vestidas de la gala de los Golden Globes 2021.

Elle Fanning

El vestido de tela satinada de Elle es uno de los que Cenicienta usaría para ir a una red carpet en este 2021, ya que tiene todo: posee un color increíble, aplicaciones en piedras preciosas que están para morirse y un corte que resalta la figura de Fanning.

Este look que fue diseñado por la firma italiana Gucci fue de los primeros que vimos en redes sociales, pero cuando lo apreciamos en la red carpet digital nos volvió a robar el corazón. Además, la actriz agregó un plus a este vestido con las joyas de Fred Leighton que lució con su look.

Eiza González

Una de las mexicanas que sí o sí tenía que quedar en este top es Eiza González. Sus apariciones en red carpets siempre vienen con una cátedra de estilo que nadie se puede perder. Para esta edición de los Golden Globes, González dejó ver un look total black obra de la firma italiana Versace.

La mexicana dio un plus de longitud a sus kilométricas piernas al usar unas sandalias de tiras con medias negras. No olvidemos que Eiza presentó un makeup bastante sencillo que afina su rostro resaltando las mejores facciones de la actriz mexicana.

Julia Garner

Otro de los looks que nos dejó sin habla fue el vestido de escote profundo de Julia Garner. Este outfit que fue obra de la lujosa firma italiana Prada tiene todo de espectacular: desde el corte del vestido hasta el beauty look. Si bien el vestido es algo que nosotros hubiéramos querido ver de forma presencial, Julia se encargó de mostrar un lado más sexy y classy para esta premiación a la distancia.

Otro de los puntos clave fue el beauty look que su maquillista Hung Vanngo se empeñó en lograr, pues usando sólamente cosméticos de Chanel logró un efecto bastante atemporal donde los labios fueron el centro de atención.

Los peores looks

Aunque vimos muchas tendencias, desafortunadamente también hay algunas que debemos dejar de lado ya que corremos el riesgo de ser las peores vestidas y aquí un recuento de lo peor de los Golden Globes.

Amy Poehler

Aunque no lo creas, el color negro puede ser tu peor enemigo cuando las telas no son balanceadas y sobre todo cuando no tomas en cuenta detalles como los accesorios correctos para levantar un look totalmente plano y este fue el error que una de las presentadoras de los Golden Globes cometió con su look firmado por Moschino.

Maya Rudolph

El que nosotras vivamos suspirando por los looks que Pierpaolo Piccioli crea para Valentino, no quiere decir que nunca se verán mal o que exista alguien que nos los lleve a otro nivel. Tristemente este es el caso de Maya Rudolph quien fue completamente apocada por su vestido.

Su estatura y el corte de la prenda fueron dos puntos clave para que esta ecuación de estilo no robara las miradas. Además el pelo estilo bob no le funciona en este look que la hizo ver más pequeña.

Jo Ellen Pellman

No entendemos qué pudo pasar con un look de Jonathan Cohen, en verdad que no lo sabemos. Este vestido no favorece en nada a la figura de Jo Ellen Pellman y aunque en pasarela se ve fantástico, llevarlo a la vida real puede costar un poco de trabajo por el diseño y trabajo de la tela.

Laura Dern

En la mayoría de los eventos que se presenta Laura Dern casi siempre llega en vestido, aunque esta vez apostó por una marca que “la haría lograr un look ganador”, definitivamente no fue así y el error se encuentra en no haber ajustado las prendas antes de usarlas.

Aunque el look de Givenchy que ella llevó es muy cool, en blanco, en negro pierde toda oportunidad de robar cámara y luce como un traje sastre normal y poco apto para una gala.

Cynthia Erivo

A Cynthia no le bastó con uno de los peores looks de la gala, decidió tener dos que sinceramente no fueron adecuados para los Golden Globes. Aunque amemos los diseños de Pierpaolo Piccioli para Valentino, debemos decir que ya cuando lo vimos lejos de una pasarela nos pusimos a pensar seriamente si nosotras usaríamos un vestido verde neón por muy Valentino que sea.