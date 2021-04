Jack Nicholson cumple 84 años y lo celebramos con sus mejores interpretaciones [+VIDEO]

Un día como hoy, 22 de abril de 1937, nació el actor, productor, guionista y director Jack Nicholson. El estadounidense tiene una carrera con más de 60 años de trayectoria y es el actor con más nominaciones a los Premios de la Academia, con doce candidaturas.

Cuando tenía 18 años entró a trabajar como auxiliar administrativo en el departamento de animación de la compañía Metro-Goldwyn-Mayer, por un pago significativo, sus responsabilidades incluían ordenar alfabéticamente las cartas recibidas de los admiradores de “Tom y Jerry”. Mientras tanto, estudió arte dramático en el Players Ring Theatre.

Su debut como actor se dio en la película “The Cry Baby Killer” (1958), dirigida por Jus Addiss y producida por Roger Corman. Varios años después, su papel en “Easy Rider” (1969), le valió su primera nominación al Óscar.

Alcanzó la estatuilla dorada como Mejor actor en 1976 por el drama “One Flew Over the Cuckoo's Nest”, como Mejor actor de reparto por la comedia romántica “La fuerza del cariño” (1984) de James L. Brooks y de nuevo como actor principal por otra comedia de este mismo director en “Mejor... imposible” (1998).

Nos unimos a la celebración de su cumpleaños 84 y recordamos sus mejores actuaciones en la gran pantalla.



One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapado sin salida). Filme basado en la novela homónima de Ken Kesey, donde Nicholson interpreta al criminal Randle McMurphy, quien es trasladado a un hospital psiquiátrico después de cumplir una breve sentencia en una granja carcelaria, mientras finge tener desordenes mentales para evitar el trabajo pesado, su conducta es problemática y pone alerta a todos. La cinta obtuvo nueve nominaciones a los premios de la Academia, y ganó los cinco principales premios de la Academia: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado.

El resplandor. Una cinta de terror psicológico, basada en la novela homónima del escritor Stephen King. Nicholson interpreta a Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y, la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Es considerada una película de culto.

Batman. Dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Estrenó en 1989, en el filme Nicholson realizó una de sus interpretaciones más memorables, dando vida al enemigo de Batman y uno de los criminales más despiadados de Ciudad Gótica. En un principio el actor se negó a interpretar este papel, pero luego de varias negociaciones aceptó. Su actuación como psicópata, un oscuro payaso desquiciado, es considerada como uno de los mejores villanos en la historia del cine. Con este rol Nicholson marcó un importante antecedente para las próximas interpretaciones del Joker en la gran pantalla.

Mejor... imposible. En una comedia romántica protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear. Sigue a Melvin Udal (Nicholson) un famoso escritor de novelas románticas que vive en Nueva York y padece un trastorno obsesivo-compulsivo. Y a la camarera Carol Connelly (Helen Hunt), una madre soltera y con un hijo enfermo, quien lo atiende pacientemente en el restaurante cercano donde suele almorzar, entre sus rutinas diarias comienzan una singular historia de amor. En 1998 Nicholson y Hunt ganaron el Premio de la Academia de Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.

The Bucket list. protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman. La historia sigue a Edward Cole (Nicholson) un empresario multimillonario y a Carter Chambers (Freeman) un mecánico con una gran familia, quienes se conocen cuando comparten una habitación en el hospital y ambos son diagnosticados con una enfermedad terminal, a pesar de sus diferencias, los desconocidos comienzan un viaje por la carretera, con la intención de vivir la aventura de sus vidas y cumplir una lista de cosas por hacer antes de morir.