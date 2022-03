La diseñadora Raquel Arana tiene una visión clara: crear para ayudar (especialmente a mujeres) y una gran pasión para que el diseño salvadoreño sea valorado acá y fuera de nuestro país. Esa visión que tuvo desde que era una estudiante y pagaba sus propios estudios universitarios, fue la que la llevó a fundar (junto a dos colegas diseñadores Carla Levy y Óscar Velásquez) la primera tienda especializada en diseño nacional, una tienda donde se le diera el valor a la mano artesana pero con un nivel superior capaz de competir a escala mundial.

Años después de conseguir su objetivo, de darle vida a "Hecho en Casa", una de sus mayores ambiciones es seguir ayudando a las mujeres, algo que hace a diario desde sus redes sociales y con sus diferentes productos; además de expandirse para que el diseño nacional llegue a más países del mundo. Arana, que cuenta historias con sus carteras, ahora busca ser esa plataforma que sirva de referencia del "Made in El Salvador". Todo indica que va por buen camino.

En cada pieza, en cada colección usted concibe una historia, un sentimiento, una sensación... ¿cómo consigue eso?

Yo paso en constante conciencia interior, trabajo mucho en mi. Trabajando yo en mi interior, yo digo "quiero que otras mujeres trabajen en esto o se cuestionen esto", es ahí que surge el tema. Por eso es que considero que (sus carteras) son obras de arte, porque es un sentimiento que mi cabeza, que mi corazón lo siente y la mano lo vomita, fluye, me dreno. Creo que fluye por eso, por estar en constante cuestionamiento y en conciencia interior y eso dárselo como un servicio a otra mujer para que también crezca interiormente. Así han salido todas las colecciones. Para mí las mujeres siempre han sido mi inspiración y estar en constante conciencia interior, es lo que me ayuda a crear.

¿Cuándo llega ese momento de crear tus piezas para ayudar a otras mujeres?

No concibo crear sin ayudar. Me da como un fuego interno cuando puedo crear algo que le va a servir a alguien, no por eso tiene que ser gratis. Pero por ejemplo, muchos talleres, muchas charlas o programas que he creado es mi parte de servir. La vida ha sido bien amorosa conmigo, en mi proyecto de las carteras y parte de eso es mucho el servicio. Siento que si me dan a mí, porqué no voy a poder ayudar un poco. Creo que las carteras unen las dos cosas: lo que me gusta dibujar a mí, poder drenar mis sentimientos ahí y con eso hacer conexión con las mujeres.

A parte de crear historias, compartir sensaciones... Sus redes sociales también son una plataforma para exponerse y eso ha generado empatía con muchas mujeres. ¿Cómo encuentra ese?

A veces siento que soy muy vulnerable. Pero no sé si le pasa que cree que hay cosas que solo usted vive y no sabe cómo las han resuelto otras mujeres. Entonces, a mí me ha pasado, ni cuenta me doy porque siento que estoy hablando con un montón de amigas. Claro, hay cosas que no cuento, cosas que he vivido y que son muy personales o sentimientos o maltratos que me he hecho a mi misma que no los voy a contar ahí porque me dan una gran pena. Pero, hay una profundidad a la que no me siento tan expuesta de contar y creo que eso es lo que ha hecho mucha conexión con las mujeres que me siguen.

¿Quién es?

Nombre: Raquel Arana

Estudios: ilustradora y diseñadora estratégica, graduada de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.

Trayectoria:

En 2011 participó en la Bienal de Diseño Salvadoreño Contempo. Ganó el tercer lugar por su proyecto: Mujer Guerrera. A finales del 2014, creó su marca de carteras ilustradas, con apoyo de su mamá.

Cofundadora de Hecho en Casa”.

Puede parecer una pregunta cliché, pero para usted ¿qué significa ser mujer?

Cuando lo pienso, lo primero que se me viene es que somos súper "multitasking". Lo veo con mi mamá, también y amigas. Yo le digo "arrecha" aunque entiendo que en otros países esa palabra no es bueno el significado, pero somos como con fuego en el corazón. Tenemos ese fuego y esa emoción que nos hace ser mujer, son cualidades de una mujer.

¿Se considera una mujer empoderada?

Yo hoy me considero mujer empoderada, pero me costó bastante trabajo interior creérmela, no criticarme, me daban pena un montón de cosas mías. A veces uno es bien mala onda, porque uno se maltrata o se esconde. Parte de trabajarme interiormente fue eso, si era exitosa en lo que hacía, en mis estudios, si soy bonita, yo me quería esconder. Entonces parte de trabajarme todo eso, es lo que yo expongo ahora, porque muchas mujeres vivimos así.

¿Qué cree entonces que le hace falta al resto de mujeres para creerse eso, que somos empoderadas desde nuestros diferentes estilos de vida?

En mis redes sociales, hace un tiempo pregunté si sabían qué era salud mental y mucha gente no lo sabe, mucha gente no sabe que puede ir a una psicóloga y no por eso está loca. No sé qué tan cierto sea, pero la mujer cuando entra en la etapa de ser mamá, esposa, profesional, se olvida de ella. No hay un momento para ella. Yo lo viví con mi mamá. La mujer se pierde como mujer por cumplir sus roles. Es ahí donde puede dejar de sentirse empoderada o deje de sentirse brillante.

Pero las mujeres vivimos en un mundo poco equitativo...

Esa es otra parte que cuesta, yo puedo decirle a las mujeres "luchen, defiéndanse" pero sabemos que hay muchos casos que no son así. Está bien arraigado que el hombre gane más o que la mujer funcione para ciertos puestos. Quizá es más fácil cuando alguien es dueña de su propio negocio que cuando se es empleada...

Ahora bien, ¿cómo es que da ese salto de ayudar a otros emprendedores con "Hecho en Casa"?

Tenía un kiosco en Plaza Futura, y con quien lo compartía era con Óscar (Velásquez, su socio). Yo trabajaba en una agencia de publicidad ahí, pero luego fui a Galerías a buscar otro espacio. Entonces le escribí a "Puffins" (Carla Levy) porque yo no lo podía pagar sola... Nos juntamos y hablamos con ella. Yo siempre había querido poner una tienda de diseño, porque en el país no existía un modelo negocios así. Empezamos a crecer en la tienda, de 11 diseñadores llegamos a tener 68 como marcas. Carla se salió porque ella tiene otro negocio y ya no alcanzaba con todo, solo nos quedamos Óscar y yo.

Abrimos allá por el 2015. Lo lindo es eso, ver el crecimiento del diseño en el país y a partir de nosotros, ahora hay como 20 tiendas que hacen lo mismo, cosa que es chiva porque al final lo que buscamos es un espacio para el emprendimiento salvadoreño. No todas son especializadas en diseño, pero hay un montón que lo que buscamos es eso, demostrar el talento del país. Al principio luchaba bastante con eso, vos no vas a comprar dos blusas a Zara y les decís "y cuánto es lo menos, ¿verdad? " Aquí hemos recibido clientes que dicen: "y qué se creen para poner estos precios" , dan ganas de sacar una lista y detallarles, pero uno cumple el objetivo pues, que es promover el diseño nacional, el "Hecho en Casa".