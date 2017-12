Las obras de arte más caras vendidas en 2017

“Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci se convirtió en la obra de arte más cara de todos los tiempos al ser subastada por más de $450 millones. Creada por el italiano en 1500, se subastó por Christie's en Nueva York el 15 de noviembre.

Según la publicación online Artnet, a esta obra le sigiuó, entre las obras más caras del año, “Untitled” (1982) de Jean-Michel Basquiat, vendida por $110.5 millones por Sotheby's en Nueva York el 18 de mayo.

A esta le siguió “Laboureur dans un champ” (1889) de Vincent van Gogh, vendida por $81.3 millones por Christie's en Nueva York el 13 de noviembre.

El cuarto puesto fue para “Contraste de formes” (1913) de Fernand Léger, vendida por $70 millones por Christie's en Nueva York el 13 de noviembre.

En quinto lugar quedó “Sixty Last Suppers” (1986) de Andy Warhol, vendida por $60.9 millones por Christie's en Nueva York el 15 de noviembre.

Los siguientes puestos fueron para “Bauerngarten” (1907) de Gustav Klimt, “La muse endormie” (1909-1910) de Constantin Brancusi, “Leda and the Swan” (1962) de Cy Twombly, “Three Studies for a Portrait of George Dyer” (1963) de Francis Bacon y “Yellow mountain” (-) de Huang Binhong.