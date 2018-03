Las ojiverde más seductoras de la televisión nacional

Georgina Cisneros

R E I N V E N T A N D O M E ! @LaGeorgina Una foto publicada por La Georgina (@lageorgina) el 15 de Nov de 2016 a la(s) 10:15 PST

María Elisa Parker

Una foto publicada por Maria Elisa Parker (@mariaelisaparker) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 4:24 PST

Maura Rubio

María José Alger

Una mirada habla más que mil palabras Una foto publicada por Majo Alger 33 (@majo_alger) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:06 PST

Irene Castillo

Una foto publicada por Irene Castillo (@irenecastillotv) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 3:11 PST

Katya Carranza

Lista para salir al aire en 5,4,3,2.... #NewsCaster #TVHost #4Vision Una foto publicada por Kathya Carranza (@kathyacarranza) el 1 de Nov de 2016 a la(s) 7:58 PDT

Pamela Posada

Wendy Monterrosa

Una foto publicada por Wen Monterrosa (@wenmonterrosa) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 12:25 PST

Angie Alvarez

Muchas veces no sabrás el valor real de un instante, hasta que se convierta en un recuerdo mágico... #bueniniciodesemana #elquemehacesonreir Una foto publicada por angie (@angie_alvarez23) el 8 de Ago de 2016 a la(s) 8:11 PDT

Estefanía Uribe

Hoy con el color de la Navidad #Rojo #red #redlips blusa de @miavoga #offshoulder #yavieneelniñojesus #Christmas #xmas Una foto publicada por Estefania Uribe de Jimenez (@estefaniauribec) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 8:12 PST

Lee también

Además de ser inteligentes y talentosas, estas periodistas y presentadoras de televisión tienen en común que con sus ojazos logran hipnotizar perdidamente a sus enamorados. En ellas no cabe la menor duda que la mirada es el reflejo del alma.Los ojos de la presentadora de “Hola El Salvador” son todo un misterio, no pareciera pero son de un impresionante verde oliva.Tiene una de las miradas más cautivantes del entretenimiento, seguramente muchos de sus admiradores no se pierden “Grandiosas” con tal de admirarla.La conductora de Televisión de El Salvador recientemente se convirtió en madre y su bebita heredó, claramente los mejores rasgos de su mami.No cabe duda que el intenso color de sus ojos es una de sus cualidades que más cautiva a sus fans. En “Quiúbole” no hacen falta las llamadas que se los piropean.No podía faltar en la lista, la modelo y animadora del Grupo Megavisión derrite a cualquier con sus ojazos.Es una mujer con basta experiencia como comunicadora, es uno de los principales rostros de Noticias 4Visión y a sus seguidores jamás les regala una cara seria.Ya hace un par de añitos dejó de aparecer frente a las cámaras de programas locales, pero su mirada es recordada por más de alguno, bueno, seguramente sigue siendo el “crush” de muchos.Cuando Wendy informa sobre lo último en el acontecer nacional, los espectadores de “El Salvador ahora”, seguramente no se mueven de sus asientos ni para ir a traer un vaso de agua.Es otra de las consentidas, la dulzura y encanto de la presentadora de “El Noticiero” queda plasmado en cada reportaje que realiza.Su belleza viene desde Colombia y donde quiera que vaya no pasa inadvertida.