Las películas de Netflix que buscan el Óscar

Es difícil imaginar la industria del entretenimiento sin Netflix. La plataforma de streaming más popular en el mundo, utilizada por millones de usuarios. Su impacto ha sido tan grande que comenzaron a crear sus propias producciones de calidad y en 2014 Netflix abrió su propio camino en los Premios de la Academia, logrando a la fecha 110 nominaciones a los Premios Óscar.

Si hacemos un recuento, el mejor año para Netflix fue el 2021, donde lograron 35 nominaciones y consiguieron seis premios, por películas como "Mank" y "La reina del blues". Aunque el 2019 fue el año que los consolidó con la excelencia gracias a "Roma", la película del mexicano Alfonso Cuarón que se estrenó exclusivamente en el servicio de streaming y que obtuvo nueve nominaciones, al final consiguió tres premios, entre ellos Mejor director.

Este año la apuesta es muy grande, la cinta con más candidaturas proviene de esta plataforma: "El poder del perro", con 12. En total, Netflix aspira a 28 premios, entre películas, documentales y cortometrajes.

Nominadas de Netflix

El poder del perro

La producción que lidera las nominaciones para la edición 94 de los Premios Óscar, con 12 candidaturas, incluyendo Mejor película. Su estreno oficial fue en Netflix el 1 de diciembre. De género drama y wéstern, basada en la novela homónima de Thomas Savage, publicada en 1967.

No mires arriba

Una excelente combinación de comedia y ciencia ficción. Con un elenco de lujo, que incluye a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, entre otras estrellas. Esta cinta suma cuatro nominaciones al Óscar, entre ellas: Mejor película y Mejor guion original.

La hija oscura

Un drama escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal, basada en la novela del mismo nombre de Elena Ferrante, que sigue a una mujer durante sus vacaciones de verano que termina obsesionándose con una madre y su hija. La película recibió elogios de la crítica y tres nominaciones a los Premios Óscar, incluyendo Mejor actriz para Olivia Colman.

Tick, Tick... Boom!

En esta historia admiramos al joven Andrew Garfield, en una gran transformación, cantando, bailando y tocando el piano, en su papel como Jonathan Larson, un aspirante a compositor de obras teatrales que cerca de cumplir 30 años se enfrenta una crisis existencial. Garfield está nominado al Óscar como Mejor actor, y la cinta compite en Mejor edición.

Fue la mano de Dios

Desde Italia llega la cinta dirigida y producida por Paolo Sorrentino, en una historia autobiográfica. Ambientada en la década de 1980, en Nápoles. Sigue a un joven que experimenta la angustia y la liberación tras una tragedia familiar que define su futuro incierto, pero prometedor, como cineasta. Nominada a Mejor película internacional.

Madres paralelas

Una conmovedora historiasobre la maternidad hecha en España. Escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. Este drama suma dos nominaciones en los Premios Óscar, Mejor actriz para Penélope Cruz y Mejor banda sonora para Alberto Iglesias.

The Mitchells vs. the Machines

La historia sigue el viaje por carretera de la familia Mitchell, mientras acompañan a uno de sus hijos a su primer día de universidad, pero se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. Compite por un Óscar como Mejor película animada con “Encanto”, “Flee”, “Luca” y “Raya y el último dragón”.

Robin Robin

Una tierna producción que aspira a Mejor cortometraje animado. Narra la historia de un pájaro muy especial. Una pequeña ave ha encontrado su hueco en una familia de ratones, después de caer del nido, para ser aceptada debe enfrentar una peligrosa misión. Fue animado en stop-motion.

Audible

Conmocionado por el suicido de un amigo, Amaree McKenstry-Hall un jugador de fútbol americano de una escuela para sordos sobrelleva su vida como puede mientras se prepara para su último partido. Dirigido por Matthew Ogens. Nominado al Óscar como Mejor cortometraje documental.

Enséñame el camino a casa

Esta producción de 39 minutos explora la difícil realidad que vive la población sin hogar de California y cómo sufre a medida que los costos de la vivienda se disparan y conducen a más personas desfavorecidas a las calles. También compite como Mejor cortometraje documental en los Premios de la Academia.

Tres canciones para Benazir

Una historia llena de esperanza y amor hecha en Afganistán. Narra la vida de Shaista, un joven recién casado con Benazir que vive en un campamento para personas desplazadas en Kabul y lucha por equilibrar sus sueños de unirse al Ejército Nacional Afgano con las responsabilidades de formar una familia.