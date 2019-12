Las películas de Sony Pictures a la caza de los Globos de Oro 2020

El anuncio de los nominados a la 77ma entrega anual de los Globos de Oro el lunes dejó a Sony Pictures con múltiples posibilidades de obtener galardón en algunas de las categorías más importantes de la gala a celebrarse el 5 de enero de 2020 en Beverly Hills, California, en una ceremonia que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.

En total, son ocho categorías en las que compite la casa distribuidora y productora de cine, con un total de cuatro filmes; siendo su carta más fuerte “Once Upon a Time… in Hollywood”, que se disputa candidaturas por Mejor película musical o de comedia; Mejor director, Quentin Tarantino; Mejor actor, musical o comedia, Leonaro DiCaprio; Mejor actor de reparto, Brad Pitt y Mejor guion, Tarantino.

La segunda mejor nominada es “Little Women” con dos designaciones, donde buscará los galardones en Mejor actriz, drama, Saoirse Ronan y Mejor música original, Alexandre Desplat. Finalmente, con un nombramiento cada una están “A Beautiful Day in the Neighborhood”, en Mejor actor de reparto, Tom Hanks y “Pain and Glory” como Mejor película en lengua extranjera.

“Once Upon a Time… in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”), es una película de crimen y misterio que se estrenó el 21 de mayo de 2019 en el Festival de Cine de Cannes, en Francia.

Este filme nos regresa a finales de los años 60, cuando Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton tratará de seguir el cambio. Junto a su doble, ambos verán como sus raíces les complican el cambio, y al mismo tiempo su relación con la actriz Sharon Tate, que fue víctima de los Manson en la matanza de 1969.

Entretanto, “Little Women” (Mujercitas), es una próxima película de drama a estrenarse el 25 de diciembre en los Estados Unidos.

Escrita y dirigida por Greta Gerwig, se trata de una nueva versión de la novela del mismo nombre de 1868, que cuenta la historia de Amy, Jo, Beth y Meg, cuatro hermanas que atraviesan Massachussets con su madre durante la Guerra Civil, en unas vacaciones que realizan sin su padre evangelista itinerante. Durante estas vacaciones las adolescentes descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.

“A Beautiful Day in the Neighborhood” (“Un amigo extraordinario”), por su parte, es la biopic de Fred Rogers, creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños en los años 60 en Estados Unidos. Un drama dirigido por Marielle Heller y escrito por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster que fue preestrenado en el Festival de cine de Toronto.

Finalmente, “Pain and Glory” (“Dolor y gloria”), que llegó a los cines el 13 de marzo de 2019, cuenta como Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso, recuerda su trayectoria vital y profesional desde su infancia en el pueblo valenciano de Paterna en los años 60. Salvador tiene vivos recuerdos de sus primeros amores, su primer deseo, su primer amor adulto en el Madrid de los 80 y su temprano interés por el cine.

Esta cinta dirigida por Pedro Almodóvar ya obtuvo premios como Premio del Festival de Cannes al Mejor Actor, para Antonio Banderas, quien también triunfó en la categoría en los galardones: Premio del Cine Europeo al Mejor Actor Europeo, Premios New York Film Critics Circle al Mejor Actor y Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles al Mejor Actor; Almodovar se quedó con el reconocimiento de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la mejor película extranjera y Antxón Gómez con el Premio del Cine Europeo al Mejor Diseñador de Producción.