Las presentadoras nacionales muestran su espíritu navideño

¡Feliz viernes! ������Celebrando una de las temporadas más felices del año. • • • • Outfit: @fenelclothing #ModaElSalvador #OOTD #Outfit #Fenel #FenelLover #MerryXmas #ChristmasTree

A post shared by Lorena Menjivar (@lorenmenjivar) on Dec 22, 2017 at 6:34am PST