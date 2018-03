Las reinas se pelean el Grammy

Lee también

La edición número 59 de los premios Grammy se desarrollará mañana en el Staples Center de Los Ángeles. Además, frente a este contexto la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación adelantó que la edición de 2018 se desarrollará en Nueva York en el Madison Square Garden.Desde ya, la ceremonia musical tiene pendientes a miles de personas alrededor del mundo y no es en vano, dos grandes divas del pop acapararán todas las miradas durante la gala de los Grammy. Beyoncé, “Queen B”, cuenta con nueve opciones al premio y Adele, con cinco. Ambas se convierten así en las grandes favoritas de la noche, sobre todo porque se disputan los tres premios más importantes.La balada “Hello” de la cantante británica y el himno con tintes políticos de Beyoncé “Formation” compiten por alzarse con el gramófono a la grabación del año y canción del año. Aunque la texana cuenta ya con 20 Grammys –frente a los 10 de Adele–, la nominación por “Lemonade” podría darle su primer trofeo al disco del año. Para el “25” de Adele, en cambio, sería el segundo en esa categoría, tras el que se llevó por “21”.Aquí, el “timing” podría dar ventaja a la futura mamá de gemelos. “25” se lanzó en noviembre de 2015, pasado el plazo para aspirar a los Grammy 2016, y después de un año en todas las radios, un premio sonaría a noticia ya vieja. En cambio, el ambicioso “Lemonade” llegó en abril, acompañado de un aclamado largometraje y especulaciones sobre referencias a infidelidades en las letras que lo mantuvieron en titulares durante semanas.Pero aunque a veces no lo parezca, Adele y Beyoncé no compiten solo entre ellas. El premio al disco del año se lo disputan con el “Purpose” del canadiense Justin Bieber, el “Views” del rapero Drake y “A Sailor's Guide to Earth”, del cantautor country Sturgill Simpson.