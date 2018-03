Las versiones que rodean la controvertida salida de Atala Sarmiento de Ventaneando

La conductora Atala Sarmiento reveló el sábado que está fuera del programa "Ventaneando" de TV Azteca por decisión de Pati Chapoy.

Algunas versiones sobre problemas con Chapoy, la titular de “Ventaneando”, y Atala comenzaron a surgir la semana pasada, pues en la transmisión del programa del pasado jueves algunos usuarios de Twitter comentaron que parecía que todos estaban ignorando a la conductora.

La propia Atala respondió un tuit de una usuaria de Twitter y le escribió “no, no estabas mal, es real que no me hacían caso”.

El día siguiente, el viernes 23 de marzo, las sospechas de problemas se hicieron aún más grandes: Atala Sarmiento no apareció en “Ventaneando” y comenzó a recibir mensajes en Twitter de seguidores que le decían que la extrañaban, a los que ella agradeció.

"La señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en 'Ventaneando'. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”, dijo Sarmiento al programa "La Saga", donde a mediados de marzo había hablado sobre los rumores de que había sido vista en los pasillos de Televisa.

“No me lo he planteado porque no me han ofrecido nada. Depende qué me propusieran, si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaría. Eso es hablar desde el peligrosísimo terreno de la especulación”, había dicho entonces, al tiempo que negó haber visitado Televisa.

“Mi permanencia durante 22 años en la empresa habla por sí misma de lo leal que soy...ahí te lo dejo”, tuiteó el viernes.

El domingo, Sarmiento aclaró que estaba fuera de Ventaneando pero seguía en "excelentes términos" en TV Azteca, pero que no podía dar más declaraciones aunque esperaba poder dar buenas noticias próximamente.

Este martes se conoció que Chapoy dijo que Atala puede volver a Ventaneando siempre y cuando firme el contrato pendiente desde hace un año.

De acuerdo con personal de la producción, el contrato incluía una nueva clausula que obligaba a Sarmiento a participar en todos los eventos que el canal organiza, como el Juguetón o Limpiemos Nuestro México.

Este tipo de actividades no son del agrado de la conductora, por lo que buscó el apoyo de otros ejecutivos del canal como Ana Celia Urquidi, dijo una fuente cercana al programa que además asegura que “ella quería un aumento de sueldo, pero hay un tabulador en donde la empresa indica los salarios que reciben conductores y demás personal que labora en el canal”.

“Ella fue la que comenzó a despedirse de todos. La señora Pati Chapoy ni siquiera ha hablado con ella. Ella decidió hacer todo esto”.

Sobre la supuesta visita de Atala a Televisa, esta fuente dijo: “Sí, sí fue a Televisa, sí la vieron y hay pruebas, pero tampoco se trata de eso, podríamos haberlas mostrado, pero bueno, a ella se le olvida que la señora (Chapoy) la ayudó, sobre todo después de su divorcio”.

También, el integrante de la producción consideró que Atala tenía comportamiento indisciplinado y conflictivo. "Se negaba a hacer ciertas menciones de publicidad y no sé por qué, porque a ella se le daba un porcentaje por la mención en pantalla”, aseguró el entrevistado.

Por otra parte, también ha resultado envuelta en toda esta situación la presentadora Cynthia Urías del programa Cuéntamelo Ya de Televisa. La señalan de ser la culpable de que echaran a Atala de Ventaneando, por decir que sí había visto a Sarmiento en los pasillos de esa televisora.

A esto, Cynthia ha respondido en Twitter: "Yo no los engañé, yo no lo negué en público, yo no la llevé a Televisa, yo no le hablé a Chapoy, discúlpenme por la honestidad".