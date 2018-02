Las voces que seducen al corazón

Ed Sheeran, Justin Timberlake, Jack White, U2 o Kendrick Lamar... Algunas de las más grandes estrellas de la música, sin importar su género musical, han cantado en los últimos meses a las excelencias del amor y con sus letras han seducido a millones de personas. Este día te recomendamos algunas melodías que podrían hacerte quedar bien con tu persona favorita, te endulzarán el oído o por lo menos te harán pasar un rato entretenido conociendo nuevas propuestas musicales.

Tal como lo confesó este año Ed Sheeran, algunas de las melodías más hermosas y románticas surgen de la inspiración de un gran amor. En su caso, compuso “Perfect” (el tema ha estado en los primeros lugares de Billboard y es uno de los que tienen más reproducciones en las plataformas digitales) inspirado en Cherry Seaborn, una amiga de infancia con la que se reencontró en 2015. El artista está tan enamorado que hace unos días comentó que estaba dispuesto a dar el siguiente paso y anunció su compromiso.

Aunque “Perfect” forma parte del último disco del artista, en trabajos anteriores Sheeran ya había compuesto muchas melodías románticas. Dentro de los trabajos más aclamados del artista están “Photograph” y “Thinking Out Loud”. Con el paso del tiempo, las canciones del artista británico se han convertido en “soundtrack” de buenos momentos, propuestas románticas y mucho amor.

“Perfect”

Ed Sheeran escribió la canción para su novia, amor platónico del instituto a la que perdió de vista hasta su reencuentro muchos años después. Fue, además, el tema de amor con el que intentó batir los registros de su exitoso “Thinking Out Loud”. La canción ha tenido muy buena aceptación y no ha dejado de sonar.

“Tu canción”

Alfred y Amaia, los ganadores del concurso español “Operación Triunfo”, han conquistado a muchos con este tema. La melodía romántica ha tenido buena aceptación luego de que la pareja la trasladó de una forma increíble al escenario.

“You’re the Best Thing About Me”

U2 persiguió de nuevo los favores de la radiofórmula con esta declaración de amor a la mujer de Bono que, bañada en guitarras, ellos han definido como propio de unas “supreme punk”. La canción es todo un himno romántico.

“For You”

Rita Ora y Liam Payne compusieron esta canción para la cinta “Cincuenta sombras liberadas”. Dentro del tema brillan el sintetizador y la voz femenina sobre una base “dance” pensada para una noche de mucho movimiento. Además, es muy sensual.

“Higher, Higher”

Justin Timberlake lanzó el tema dentro del disco “Man of the Woods”. “El éxito es genial y el dinero está bien, pero tú eres especial a otro nivel”, canta el de Memphis a su mujer, la actriz Jessica Biel, en este tema vacilón.

“All the Stars”

Kendrick Lamar y Sza crearon esta canción para la cinta “Black Panther”. La melodía, que propone el artista que ha llevado el hip hop a otro estadio de sutileza, tiene muchos sentimientos reales y habla sobre estar más cerca que nunca de tus sueños.