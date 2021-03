Latino dirigirá nueva cinta de Transformers

El puertorriqueño Ángel Manuel Soto, que también dirigirá "Blue Beetle", la primera película de Warner Bros y DC Comics que tendrá a un latino superhéroe como protagonista, será el director del próximo filme de "Transformers".

Según se dio a conocer en varias páginas especializadas en cine, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, y Marco Ramírez, co-creador de la serie de televisión "The Defenders", será el "showrunner" de la nueva película de Paramount.

Ramírez, igualmente, creará algo independiente que no necesariamente conectará con las películas de "Transformers", dirigidas por Michael Bay.

Bay dirigió "Transformers: Dark of the Moon" (2011), "Transformers: Age of Extinction" (2014) y "Transformers: The Last Knight" (2017), mientras que "Transformers: Bumblebee" (2018), la dirigió Travis Knight.

El anuncio del nuevo filme de "Transformers" se da un año después de que Paramount anunciara que desarrollaba dos películas relacionadas con la serie animada de televisión.

Soto despegó su carrera luego una adaptación del documental "12 OClock Boys", que se presentó en HBO Max.