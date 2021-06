Laura Bozzo: “me encanta que me digan momia” [+VIDEO]

Laura Bozzo, famosa por sus programas de televisión “Laura” (1998-2008) y “Laura sin censura” desde el 2020, no le molestan las burlas, al menos eso dejó claro en una reciente entrevista al programa de espectáculos de Telemundo “Suelta la Sopa”.

“Yo tengo más cercanía con la gente joven, porque siempre fui muy rebelde, desde que nací lo soy, amo los memes, me encanta conectar con la juventud, me encanta que me digan ridícula, momia”, manisfestó la también abogada de origen peruano.

Bozzo, que en agosto cumplirá los 69 años, aseguró en el mismo programa que esas expresiones, lejos de molestarla o entristecerla, le dan risa. “Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, comentó al programa Suelta la Sopa.

Laura, radicada desde hace varios años en México, siempre ha generado polémica en las redes y, en las últimas semanas con mayor intensidad por ser parte del reality “Las estrellas bailan”, un concurso de baile que se realiza dentro de la transmisión del matutino Hoy. De hecho, su pareja de baile en el programa es el comediante y actor mexicano, Carlos Bonavides, recordado por su personaje Huicho Domínguez, en la telenovela El Premio Mayor (1995).