Laura Pausini recibe su anhelado Globo de Oro

Luego de varios días de espera la cantante italiana Laura Pausini recibió su premio Globo de Oro, después de triunfar en la categoría de Mejor Canción Original por 'Yo Sí (Io sì) de la cinta "La Vida Ante Sí".

Desde su cuenta personal de Instagram, la intérprete de "En cambio no", compartió una imagen donde presume el galardón que recibió por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

"Finalmente aquí. Mi Globo de Oro", escribió la estrella.

La cantante italiana también está nominada para los Premios Óscar en la categoría de Mejor Canción Original, ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril. Luego de recibir la nominación la estrella compartió un mensaje con sus seguidores sobre lo emocionada que está por vivir esta experiencia.

"Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como lo es The Life Ahead al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a La Academia por considerar “Io Sì” y su mensaje", escribió en su Instagram.

La película "La vida ante sí" está basada en la aclamada novela de Romain Gary, y es protagonizada por Sophia Loren y el joven Ibrahima Gueye. Dirigida por Edoardo Ponti (hijo de Loren) y distribuida por Netflix. Es un filme emotivo y ha recibido buenas críticas.

El tema de la canción habla sobre el amor, la esperanza y la vida. Pausini ha dicho en varias entrevistas que la letra proyecta un nuevo comienzo.