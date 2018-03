Laura Pausini se olvida del romanticismo e incursiona en el género urbano [+Video]

Afiche oficial de la canción. Tomado de Facebook

La artista italiana Laura Pausini estrenó este 9 de marzo el remix de “Nadie ha dicho”, una producción que marca formalmente su incursión dentro del género urbano y deja a un lado los sonidos románticos que la han caracterizado durante sus más de 20 años de trayectoria artística.

En el remix colabora el dúo cubano Gente de Zona, conformado por Alexander Delgado y Randy Malcom, quienes en el pasado han realizado grandes melodías con el cantante español Enrique Iglesias y el puertorriqueño Marc Anthony, obteniendo mucho éxito y la atención del mundo entero (la canción “Bailando” con Enrique Iglesias se agenció tres Premios Grammy Latinos).

“Quiero que escuchen mi nueva versión de #NadieHaDicho y que vean cuando dos culturas y nacionalidades diferentes puedan unirse con una canción, creando una conexión auténtica y sincera. Nunca me imagine poder unir una balada con un ritmo tan lleno de Caribe. Me emociona y me fascina, y espero que eso sea mi pasaporte para mi soñada Cuba”, escribió Pausini en su cuenta de Facebook.

Por su parte, los cubanos se mostraron agradecidos por haber trabajado de la mano con la cantautora italiana y se pronunciaron a través de su cuenta de Instagram. “Otro sueño hecho realidad, nos sentimos muy honrados de ser parte de esta colaboración junto a @laurapausini. Ya puedes disfrutar esta mezcla de culturas en tu plataforma digital favorita”, escribieron.

“Nadie ha dicho” formará parte de su disco número 13, titulado “Hazte sentir”. La producción estará compuesta por 14 temas y saldrá a la venta el próximo 16 de marzo, bajo el sello discográfico Warner Music Italy.

Al cierre de esta nota, la canción ya acumulaba más de dos millones de reproducciones en YouTube y una gran cantidad de buenos comentarios.