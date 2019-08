Laura Pergolizzi: la chica del arrollador silbido

Con un sello de lo más auténtico, las canciones de Laura Pergolizzi, LP, son fáciles de distinguir. Silbar es una de sus pasiones y no te extrañe que en sus creaciones lo haga en más de una vez. Esto, acompañado de su melódica voz –soprano– y ritmos indie pop, la hacen una de las intérpretes más potentes del momento.

En el país, "Shaken" es uno de los más solicitados en las estaciones de radio, y en YouTube el audiovideo supera los dos millones de reproducciones. Sin embargo, "Lost on You" (2017) se ha convertido en su mayor éxito hasta la fecha. La canción forma parte de su cuarto álbum que superó las 500 millones de transmisiones. Fue disco de platino en Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, Italia y Francia.

En constante evolución

Según su página oficial el total de reproducciones en los videos de "Lost on You", "Muddy Waters" y "When We’re High" superó los 280 millones en un año. Así, las revistas Billboard y British Vogue se decantaron a sus líricas.

La crítica valora de sus creaciones el poco uso de retoques musicales. Sus composiciones siempre se ven apoyadas de instrumentos que ella misma manipula como la guitarra, el ukelele y la pandereta.

Es una mujer de pocas palabras, pero para sus fan jamás faltan las respuestas a sus dudas. "Aprendí mucho a lo largo de los años en cuanto a lo que quiero para mí, lo que quiero decir, lo que quiero transmitir a la gente y lo que quiero realizar", apuntó LP, de 38 años. "Estoy feliz de tener una audiencia que comprende por todo lo que he pasado", dijo.

Comenzó su carrera en 2000, pero junto con el canto, su talento como compositora le dio el reconocimiento como artista independiente. Escribir para ella representa una catarsis. Ha escrito más de 100 canciones para otros artistas, desde Rihanna, Backstreet Boys, Cher, Leona Lewis y Christina Aguilera. "Finalmente puedo retratar a quien quiero retratar y cómo. Todo se deriva de la libertad en mi trabajo. No tengo que pedirle permiso a nadie. Puedo ser yo y realmente tengo muchas cosas por decir. Ninguno de nosotros pasa indemne por la vida, pero al menos puedes escribir al respecto", continuó LP.

"Heart to Mouth" (2018) es su quinto álbum de estudio y, a su vez, da nombre a su gira promocional por Latinoamérica. Lo describió como "el sonido de un artista incapaz de contener", ya que está libre de censuras y filtros. De acuerdo con su sitio web, viajará a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México.