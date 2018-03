Laura Prepon y sus secretos más oscuros

Ben Foster



La actriz es conocida por interpretar a Donna en la serie "That '70s Show'" y a Alex Vause en "Orange Is the New Black". En breve te compartimos algunos secretos de la actriz.El actor estadounidense, Ben Foster, conocido por su papel en películas como Inferno, se ha robado el corazón de la actriz desde hace un año. Ellos se conocen desde hace 18 años, pero se comprometieron en octubre del año pasado.En el casting para ser parte de la serie "Orange is the new black", ella realizó primero el papel de Pipper.En enero de este año confirmó que espera un hijo de Laura Prepon.Laura y su exnovio, Chris Masterson, eran famosos por las timbas de poker que organizaban en su apartamento.También se le ha involucrado con un romance con el actor, Tom Cruise.