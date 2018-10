Lawrence: “La desigualdad salarial prendió un fuego en mí”

La carismática actriz de 28 años ha decidido tomarse libre este año para centrarse en su activismo, particularmente en la organización Represent Us, que lucha contra la corrupción política y se enfoca especialmente en concienciar a los jóvenes estadounidenses.

"Mi lucha intenta limitar la influencia del dinero en la política, ayudar a los jóvenes a entender el sistema y encontrar una forma de curar a nuestro Gobierno desde dentro", asegura la ganadora del Óscar a Madame Figaro. "La corrupción es una enfermedad que se está propagando. En este punto, nuestro presidente no es el problema, sino las formas de hacer de nuestro Gobierno. Nuestra democracia está en peligro", afirmó.

"Apoyo a los actores y directores que dicen: ‘Solo quiero hacer películas y no quiero ser estigmatizado por mis opiniones políticas’, pero eso no corresponde a mi forma de ser. En un momento pensé que podría guardar silencio, pero cuanto más aprendía, cuanto más trataba de entender y analizar lo que estaba sucediendo en política, menos podía mantener la calma", sostuvo Lawrence.

Esas ansias por generar un cambio en el sistema también fueron parte en su lucha por la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en la meca del cine. "Ser una mujer en un entorno profesional muy masculino, tener que negociar constantemente y continuar enfrentándose contra un muro no es fácil", señaló la intérprete nacida en Kentucky.

"Puedes tener mérito, éxito, pero siempre te vas a terminar chocando con ese obstáculo, no puedes tener relaciones de igual a igual", continúa. "Me da mucha rabia. Como la mayoría de mis colegas, no podía no reaccionar, sentarme en mi rincón y decir: 'Oh, soy una mujer, por lo que es natural que me paguen menos y me traten de manera diferente'. Este estado de cosas, la desigualdad salarial, prendió un fuego en mí", añadió.